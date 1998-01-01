تعرفي علي شخصيتك من وضعيتك

وكالات / سما /

من خلال هذه الصورة يمكنك التعرف أكثر علي شخصيتك وعلي نقاط ضعفك وقوتك... اختاري الوضعية واقرأي المزيد , واذا كنتِ تمتلكين أكثر من وضعية فأنتِ شخصية تتحلي بالعديد من الصفات..

-الوضعية الأولي:

- شخصية هادئة

-من الصعب الاساءة اليكِ

-شخص يُعتمد عليه

-ليس لديكِ الرهبة من المستقبل

-تبتسمين في أصعب الأوقات

- القدرة علي التأقلم مع التغيرات التي تحدث في حياتك.

-الوضعية الثانية (وضعية الطفل):

-شخصية تحتاج دائما الي الشعور بالأمان والمواساة

-لا تحب اساءة فهمك

-الابتعاد عن المشاكل الخاصة بك أو بمن حولك.

- الوضعية الثالثة (النوم علي البطن):

-شخصية القائد

-شخصية مُندفعة ومتهورة

-تحب المبادرة

-تُخطط قبل أي شيء

-لا تحب المفاجأت

-قدرتك علي المثابرة وتحمل المسؤلية يساعدك في تحقيق المزيد من النجاح.

-الوضعية الرابعة (النوم علي الظهر):

- شخصة ايجابية

-مُقبل علي الحياة

-لا تُحب الكذب

-شخصية قوية

-التعامل بعناد واصرار ولكن بطريقة عقلانية.

-الوضعية الخامسة:

-شخص مُنضبط ومستقيم

- شخصية صارمة

-شخص فيلسوف

-الوضعية السادسة:

-تصرفات غير مُتوقَعة

-مُتقِلبة المزاج

- شخصية مترددة

- شخصية تُفضل السلام,الهدوء,الدقة والاستقرار.