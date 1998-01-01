تعرفي علي شخصيتك من وضعيتك

من خلال هذه الصورة يمكنك التعرف أكثر علي شخصيتك وعلي نقاط ضعفك وقوتك... اختاري الوضعية واقرأي المزيد , واذا كنتِ تمتلكين أكثر من وضعية فأنتِ شخصية تتحلي بالعديد من الصفات..
-الوضعية الأولي:
- شخصية هادئة
-من الصعب الاساءة اليكِ
-شخص يُعتمد عليه
-ليس لديكِ الرهبة من المستقبل
-تبتسمين في أصعب الأوقات
- القدرة علي التأقلم مع التغيرات التي تحدث في حياتك.
-الوضعية الثانية (وضعية الطفل):
-شخصية تحتاج دائما الي الشعور بالأمان والمواساة
-لا تحب اساءة فهمك
-الابتعاد عن المشاكل الخاصة بك أو بمن حولك.
- الوضعية الثالثة (النوم علي البطن):
-شخصية القائد
-شخصية مُندفعة ومتهورة
-تحب المبادرة
-تُخطط قبل أي شيء
-لا تحب المفاجأت
-قدرتك علي المثابرة وتحمل المسؤلية يساعدك في تحقيق المزيد من النجاح.
-الوضعية الرابعة (النوم علي الظهر):
- شخصة ايجابية
-مُقبل علي الحياة
-لا تُحب الكذب
-شخصية قوية
-التعامل بعناد واصرار ولكن بطريقة عقلانية.
-الوضعية الخامسة:
-شخص مُنضبط ومستقيم
- شخصية صارمة
-شخص فيلسوف
-الوضعية السادسة:
-تصرفات غير مُتوقَعة
-مُتقِلبة المزاج
- شخصية مترددة
- شخصية تُفضل السلام,الهدوء,الدقة والاستقرار.