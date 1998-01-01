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من هم النجوم الأربعة الذين رحبوا بطلاق سمية الخشاب وأحمد سعد؟

الإثنين 01 أبريل 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هم النجوم الأربعة الذين رحبوا بطلاق سمية الخشاب وأحمد سعد؟


وكالات / سما /

أبدى عدد من الفنانين سعادتهم بحادثة طلاق النجمة المصرية سمية الخشاب، من الفنان أحمد سعد.

وأيد بعض الفنانين والفنانات قرار أحمد سعد بالانفصال عن سمية، من خلال عمل “إعجاب- لايك” لمنشوره الذي أعلن فيه خبر انفصاله.

ومن أبرز هؤلاء الفنانين، عمرو سعد شقيق أحمد، والذي كان معارضاً لهذا الزواج من البداية بسبب فارق السن الكبير بينهما، حيث سبق أن نشرت الصحف المصرية أخباراً تزعم بأن الممثل المصري غير راض عن زواج شقيقه لأنه غير مقتنع بعلاقتهما ولأن سمية تكبره بأكثر من عشرة سنوات.

ومن النجمات اللواتي أبدين إعجابهن بهذا الخبر، النجمة السورية أصالة والممثلة ريم مصطفى. كما أعلنت الراقصة جوهرة عن فرحتها بهذا الطلاق من خلال نشر مقطع فيديو معه وهما يرقصان غير مهتمة باحتمالية الهجوم عليها بسبب تعليقها الصادم وانحيازها لأحمد، الذي وصفته بالصديق المقرب لها.

وكانت الخشاب أعلنت عن رفعها دعوى خلع للانفصال بشكل رسمي عن سعد، مؤكدة أنه يغار من نجاحها.

 

وكالات

#سمية الخشاب

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