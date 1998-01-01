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نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي

الإثنين 01 أبريل 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادين نجيم: سأعتزل من أجل أطفالي


وكالات / سما /

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نيتها اعتزال المجال الفني بعد دخولها مرحلة الأربعينيات من العمر، وذلك لأنها تشعر أنها قد اكتفت من الفن وتريد التركيز على عائلتها وأطفالها.

وقالت نجيم في لقاء تلفزيوني: "أنا عمري حاليًا 34 وناطرة سن الأربعين حتى أوقف تمثيل لأنه على بالي ارتاح وأحس إنه أنا في الـ 40 آخد بريك وودع وأقضي وقت مع ولادي ونسافر سوا ونتسلى".

 وأشارت إلى أنها تتعرض لانتقادات شديدة لمجرد ارتدائها ملابس جريئة بعض الشيء، بالإضافة إلى أن البعض لا يتقبل مشهدًا بسيطًا في قلب مسلسل.

وعلقت بالقول "هناك تناقض رهيب في العقلية يا حرية يا ما في حرية.. ما نضيع المرأة إحنا هيك بنضيع المرأة.. وأنا ما بحب الأشياء اللي بتصير من تحت الطاولة يا يكون الشيء أو يا ما يكون".

#نادين نجيم

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