  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عضو كنيست: من المستحيل التغلب على حماس دون توغل بري

الإثنين 01 أبريل 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: من المستحيل التغلب على حماس دون توغل بري


القدس المحتلة / سما /

ادعى عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن والثالث على قائمة الأحزاب اليمينية موتي يوغيف اليوم الإثنين، أن زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت لن يكون وزيراً للجيش.

وقال يوغيف وفي القناة العبرية السابعة: "يجب أن يتمتع وزير الجيش الصالح أولاً بخبرة عسكرية ومعرفة واسعة وإحساس بالمسؤولية".

وعلق يوغيف على ما أورده بينت في خطته بعد تعيينه وزيراً للجيش أن لن يرسل جنوده إلى غزة، بالقول: "كل شخص لديه خبرة عسكرية يعلم أنه من أجل اتخاذ قرار فإن عليه أن يدفع ثمناً ومن المستحيل التغلب على حماس بدون أرجل على الأرض"- ويقصد بذلك توغل بري ودخول للجنود إلى غزة.

الأكثر قراءة اليوم

صور: شاهد الآلة الجديدة التي يرعب بها الجيش الإسرائيلي المتظاهرين

تأجيل الحرب لبعد الانتخابات.. اسرائيل ستتخذ تسهيلات اضافية تجاه غزة

العالول: توقيع حماس لاتفاق تهدئة مقدمة لتمرير صفقة القرن"ولن نقبل أن يتضرر اهلنا بغزة

أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

بشكل مفاجئ.. أمير قطر يغادر القمة العربية في تونس

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

هنية: غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى وتنتصر للقدس وكل فلسطين

الأخبار الرئيسية

المالية : غدا الثلاثاء صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ورواتب الموظفين

معاريف ..ضخ الأموال لغزة بهدف قطع الطريق على الدولة الفلسطينية واحتلال غزة بعد الانتخابات

الوفد المصري يعود إلى غزة نهاية الأسبوع الجاري حاملاً جدولاً زمنياً لتطبيق التفاهمات

كحلون يوقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة

"يديعوت" : هكذا نجحت حماس في تغيير قواعد اللعبة