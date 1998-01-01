عضو كنيست: من المستحيل التغلب على حماس دون توغل بري

القدس المحتلة / سما /

ادعى عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن والثالث على قائمة الأحزاب اليمينية موتي يوغيف اليوم الإثنين، أن زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت لن يكون وزيراً للجيش.

وقال يوغيف وفي القناة العبرية السابعة: "يجب أن يتمتع وزير الجيش الصالح أولاً بخبرة عسكرية ومعرفة واسعة وإحساس بالمسؤولية".

وعلق يوغيف على ما أورده بينت في خطته بعد تعيينه وزيراً للجيش أن لن يرسل جنوده إلى غزة، بالقول: "كل شخص لديه خبرة عسكرية يعلم أنه من أجل اتخاذ قرار فإن عليه أن يدفع ثمناً ومن المستحيل التغلب على حماس بدون أرجل على الأرض"- ويقصد بذلك توغل بري ودخول للجنود إلى غزة.