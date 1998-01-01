أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

وكالات / سما /

كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، حقيقة انفصاله عن زوجته ندى الكامل، بعد حذفه لحسابها من صفحته الشخصية على "إنستغرام"، وإغلاق الأخيرة صفحتها بشكل مفاجئ.

وقال الفيشاوي في تصريح له: "كل ما تردد عن طلاقي أنا وندى غير صحيح بالمرة، غير معقول أن يخرج البعض في يوم وليلة ويطلقون هذه الإشاعة السخيفة".

وأضاف: "من الوارد أن يحدث خلاف أو غضب بين الرجل وزوجته، وقد يتطور الأمر في لحظة الغضب لحذف بعضهما بعضًا أو ما شابه ذلك".

وتابع: "أرجو ألا تخرج هذه الإشاعات عني وعن زوجتي مجددًا، وأن تتحرى المواقع والصحف الدقة فيما تنقله من أخبار عن حياتي الشخصية".

يذكر أن الفيشاوي، أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بقيامه بحذف زوجته ندى الكامل، من قائمة متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام"، رغم أنه لا يزال يحتفظ بصورهما الخاصة وفيديوهات لهما عبر حسابه.

وكان أحمد الفيشاوي، أعلن زواجه من ندى الكامل، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلقّ بكلمة قال فيها: "زوجتي"، وذلك في يوليو من العام الماضي.