  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

الإثنين 01 أبريل 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل


وكالات / سما /

كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، حقيقة انفصاله عن زوجته ندى الكامل، بعد حذفه لحسابها من صفحته الشخصية على "إنستغرام"، وإغلاق الأخيرة صفحتها بشكل مفاجئ.

وقال الفيشاوي في تصريح له: "كل ما تردد عن طلاقي أنا وندى غير صحيح بالمرة، غير معقول أن يخرج البعض في يوم وليلة ويطلقون هذه الإشاعة السخيفة".

وأضاف: "من الوارد أن يحدث خلاف أو غضب بين الرجل وزوجته، وقد يتطور الأمر في لحظة الغضب لحذف بعضهما بعضًا أو ما شابه ذلك".

وتابع: "أرجو ألا تخرج هذه الإشاعات عني وعن زوجتي مجددًا، وأن تتحرى المواقع والصحف الدقة فيما تنقله من أخبار عن حياتي الشخصية".

يذكر أن الفيشاوي، أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بقيامه بحذف زوجته ندى الكامل، من قائمة متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام"، رغم أنه لا يزال يحتفظ بصورهما الخاصة وفيديوهات لهما عبر حسابه.

وكان أحمد الفيشاوي، أعلن زواجه من ندى الكامل، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلقّ بكلمة قال فيها: "زوجتي"، وذلك في يوليو من العام الماضي.

#أحمد الفيشاوي #ندى الكامل

الأكثر قراءة اليوم

صور: شاهد الآلة الجديدة التي يرعب بها الجيش الإسرائيلي المتظاهرين

تأجيل الحرب لبعد الانتخابات.. اسرائيل ستتخذ تسهيلات اضافية تجاه غزة

العالول: توقيع حماس لاتفاق تهدئة مقدمة لتمرير صفقة القرن"ولن نقبل أن يتضرر اهلنا بغزة

أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

بشكل مفاجئ.. أمير قطر يغادر القمة العربية في تونس

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

هنية: غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى وتنتصر للقدس وكل فلسطين

الأخبار الرئيسية

المالية : غدا الثلاثاء صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ورواتب الموظفين

معاريف ..ضخ الأموال لغزة بهدف قطع الطريق على الدولة الفلسطينية واحتلال غزة بعد الانتخابات

الوفد المصري يعود إلى غزة نهاية الأسبوع الجاري حاملاً جدولاً زمنياً لتطبيق التفاهمات

كحلون يوقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة

"يديعوت" : هكذا نجحت حماس في تغيير قواعد اللعبة