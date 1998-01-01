الجيش الأمريكي ينشر منظومة صاروخية في "إسرائيل" بشكل مفاجئ

القدس المحتلة / سما /

نشر الجيش الأمريكي اليوم الإثنين، منظومة الدفاع الجوي في "إسرائيل" لحمايتها من الصواريخ.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الأمريكي أكمل اليوم مناورة لنشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل.

وأشارت إلى أن أكثر من 250 جندياً وخبراء من الجيش الأمريكي وصلوا إلى إسرائيل لنشر المنظومة وتشغيلها.

ويأتي نشر المنظومة الدفاعية الأمريكية لحماية "إسرائيل" من هجمات صاروخية باليستية.

يذكر أن "ثاد" (THAAD) منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من أمريكا وحلفائها ضد الصواريخ البالستية لحماية القوات والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية.

ويعمل نظام ثاد في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.