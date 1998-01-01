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العثور على "ماسة القرن".. وقيمة خيالية لاكتشاف "جاء في وقته"

الإثنين 01 أبريل 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على "ماسة القرن".. وقيمة خيالية لاكتشاف "جاء في وقته"


وكالات / سما /

عثرت شركة "بترا دايموندز" خلال تنقيبها في منجم "كولينان" الواقع بدولة جنوب أفريقيا، على أكبر ماسة اكتشفت منذ قرن.

وقالت الشركة أن الماسة من عيار 425 قيراطا وهي بيضاء اللون، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" التي أشارت أن اكتشاف الحجر الثمين "جاء في وقته"، وذلك نظرا لمعاناة الشركة من ديون كثيرة، فضلا عن مخاوف تتعلق بفشل عمليات التنقيب باكتشاف ثروات بموقع التنقيب.

وساهم اكتشاف الشركة للماسة العملاقة في ارتفاع سهمها بنسبة 7.7 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ 16 عاما، في حين كانت تعاني العام الماضي من الديون التي تراكمت عليها لمصروفات أنفقتها على تحديث المنجم.

ورغم أنه لم يتم تحليل الماسة المكتشفة بعد لمعرفة نقائها، إلا أن شركة "بي إم أو كابيتال ماركيتس" للخدمات المالية، توقعت أن تتخطى قيمتها حاجز الـ15 مليون دولار، في حين رفعت "آر بي سي كابيتال ماركيتس" توقعاتها بشأن قيمتها لما يتراوح بين 25 و35 مليون دولار.

وعانت الشركة مؤخرا من جراء الركود الذي شهدته صناعة الأحجار الكريمة، التي تضررت بفعل كثرة العرض والطلب الضعيف، وتراجع العملة في الهند التي تمثل سوقا مزدهرة لصناعة وتسويق الألماس.

ولم تفلح ماستان سبق للشركة العثور عليهما في وقت سابق من العام الجاري، وكانتا من عيار 100 و6.1 قيراط، في رفع قيمة أسهمها.

#ماسة

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