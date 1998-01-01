الحل الأمثل لعلاج تساقط الشعر

وكالات / سما /

التغيرات الهرمونية هي واحدة من الأسباب الرئيسية لتنعيم الشعر لدى النساء. وغالبا ما يحدث ذلك عند بدء أو وقف وسائل منع الحمل عن طريق الفم ، بعد الولادة (حوالي أربعة أشهر بعد الولادة) ، وانقطاع الطمث ، وفقا لفرانشيسكا فوسكو ، دكتوراه في الطب ، وهو طبيب امراض جلدية في كلية الأمراض الجلدية ويكسلير في مدينة نيويورك. سبب آخر شائع جدا من ترقق الشعر أو زيادة سقوطه هو التهاب في فروة الرأس. "هذا شائع في قشرة الرأس ، حيث يعاني المريض من فروة رأس حاكيةيشرح الدكتور فوسكو: "إذا لم تتم معالجة هذه الأعراض ، فقد تؤدي إلى ترقق الشعر.

والخبر السار هو أن هناك الكثير من المنتجات التي تساعد في استعادة بعض الشعر المفقود ، سواء أكان شامبو أم لا ، زيوت الشعر أو المكملات الغذائية التي لا تحتاج إلى وصفة ، وهنا بعض من منتجات الشعر الأكثر فعالية لتخفيف الشعر أو الخسارة ، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية.

1-

Dove Dermacare فروة الرأس المضادة للقشرة شامبو

نظرًا لسعره الفائق وبأسعاره المعقولة ، لا يمكنك التغلب على الشامبو المضاد للقشرة الذي ينصح به طبيب الأمراض الجلدية ويساعد أيضًا في تقليل تساقط الشعر. هذا هو المنتج الذي يطلب من الدكتور فوسكو من المرضى شراؤه عندما يتعاملون مع ذرف. وتوضح قائلة: "إن المكون الرئيسي هو الزنك بيريثيون ، الذي يساعد على إزالة تراكم خلايا الجلد الميتة حول فروة الرأس التي يمكن أن تمنع نمو الشعر". "عندما تستخدم بانتظام ، فإنه يوقف التساقط ، والحكة (والخدش اللاحق) ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في التخلص والتخفيف".

2-

Votiscal Extra Strength Hair Nutrient

تحتوي هذه المكملات الغذائية التي يتم تناولها يومياً على مكونات مثبتة إكلينيكياً مثل البيوتين ومستخلص التفاح وفيتامين C ومجمع بحري يدعى AminoMar للمساعدة في تغذية الشعر وتعزيز النمو الصحي من الداخل. Dendy Engelman، MD، وهو طبيب امراض جلدية في مانهاتن الأمراض الجلدية وجراحة التجميل ، ويقولتعمل إضافاتViviscal على تمديد مرحلة anagen من دورة نمو الشعر ، والتي تعرف باسم "مرحلة النمو". بالإضافة إلى مكملاتها ، تقدم Viviscal مجموعة متكاملة من منتجات العناية بالشعر بما في ذلك الشامبو والبلسم وعلاج الإجازة التي كل العمل لمكافحة الشعر ترقق.

3-

كيركلاند Signature Minoxidil-5٪ قوة إضافية لإعادة نمو الشعر

واحدة من المكونات الرئيسية في هذا الحل الموضعي لإعادة نمو الشعر هو المينوكسيديل ، والذي أظهر أن يقلل من تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر الجديد. يقول الدكتور إنجلمان: "إنها ليست جديدة أو مثيرة ، ولكنها فعالة للغاية". يعتقد أن آلية عمل المينوكسيديل ناجمة عن تأثير على قنوات الكالسيوم في خلايا الشعر. إنه يزيد من تدفق الدم الشعري إلى الأدمة من الجلد حيث يكمن الجريب ليجعلها أقوى ويساعد على إعادة نمو الشعر. "تقول الدكتورة فوسكو أن مينوكسيديل يعالج كل من شعر الذقن الذكري والحاصة الأندروجينية. وفقا لمراجعات العملاء 481 على الأمازون ، هذا المنتج الذي لا يعتمد على وصفة طبية من كيركلاند هو حل فعال عند تطبيقه على فروة الرأس يوميا.

4-

روغائين روغين المرأة 5 ٪ المينوكسيديل رغوة لتخفيف الشعر وخسارة الشعر ، العلاج الموضعي لنمو الشعر للمرأة ،

كانت Rogaine أول علامة تجارية معتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير لعلاج فقدان الشعر في كل من الرجال والنساء عن طريق تحفيز بصيلات الشعر الخاصة بك لإعادة تأمين أقفال أكثر كثافة وأكبر. كيث ر. دورانت ، دكتوراه في الطب ، FACS ، وهو جراح شعر مجهرية صغيرة ومدير لتجديد الشعر في مركز الرماد ، توصي Rogaine لمكوناته الرئيسية نمو الشعر. وبصرف النظر عن مينوكسيديل ، فإنه يحتوي على مقتطفات نباتية للمساعدة في الحفاظ على فروة الرأس مشروطة صحية. فروة الرأس الصحية تعني بيئة مثالية لإعادة نمو الشعر. ثم ، هناك حمض ألفا هيدروكسي (AHA) لتعزيز تقشير الجلد الطبيعي للحفاظ على بصيلات الشعر مفتوحة ، وفرمتك تستعد لإعادة النمو.

5-

مجموعة أدوات نظام العناية بالشعر Nioxin

يستخدم Nioxin بعض التقنيات المتقدمة لتوفير حلول حقيقية لتحقيق أقصى استفادة من الشعر لديك ، وفقا للدكتور Durante. إنها تستخدم في المقام الأول لإزالة الأوساخ والحطام التي يمكن أن تسد المسام وكذلك الزهم الزائد ، وهو مؤشر على هيدروستين ديهيدروكسي (DHT). وقد تم تحديد DHT باعتباره واحدا من الأسباب الرئيسية لفقدان الشعر النوع الجيني ، وخاصة في الرجال أو النساء الذين يعانون من اختلال الهرمونات "، كما يشرح.

أهم المكونات التي يجب الانتباه إليها في Nioxin هي خلاصة جذور نبات القراص ، والنياسين ، والبيوتين ، والفيتامينات B ، ونخيل البلميط ، والتي أظهرت كبح DHT. "إنه سهل الاستخدام وآمن. ومع ذلك ، فإن الاستخدام المطول مطلوب قبل رؤية أي نتائج ، "يضيف دكتور Durante. "إنه يعمل فقط طالما أنك تستخدمه ، وبالتأكيد لا يمنع الصلع الوراثي للنمط".

6 نظام

iRestore ليزر نمو الشعر

قد تبدو علاجات ليزر الشعر هذه مشبوهة بعض الشيء - ناهيك عن أنها باهظة الثمن - ولكن الدكتور Durante يشهد على أن قبعات الشعر هذه فعالة. ويشرح قائلاً: "إنها تعمل على زيادة البروتين والدم في فروة الرأس وتقليل تفاعل الالتهابات الدقيقة في فروة الرأس ، مما يوفر دورة نمو أكثر صحة لبصيلات الشعر". "يتم تصنيعها الآن حيث يمكن وضعها داخل قبعة بيسبول ، لذلك لن يعرف أحد أنك حتى ترتديها!"

7-

مكمل غذائي لتخفيف تساقط الشعر

يستخدم هذا الملحق المصمم من قبل الطبيب مواد نباتية عالية التركيز لمعالجة كل مرحلة من دورة نمو الشعر. "إن مثبطات DHT و adaptogens مكافحة الإجهاد إعادة التوازن مستويات الهرمون للحد من الضرر المسام ، ومكافحة مضادات الأكسدة ومضادات الأكسدة تقليل الضرر" ، ويوضح الدكتور Engelman. "إن الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية تنمو وتدعم كتل بناء الشعر". هذا خيار رائع إذا كنت تتطلع إلى التعامل مع المزيد من العلاجات الطبيعية ، على الرغم من أن أفضل النتائج تظهر بعد الاستخدام المتسق على مدى عدة أشهر.

8-

بول Mitchell شجرة الشاي الرعاية فروة الرأس لمكافحة التخفيف شامبو

عندما ينصب تركيزك على منع تساقط الشعر وخسارة الشعر ، قد لا تفكر في البحث في قسم رعاية فروة الرأس ، ولكنك ستكون حكيماً ، وفقاً للدكتور إنجلمان. "تحتوي فروة الرأس على العديد من الغدد الدهنية ، التي تنتج الزيوت ، أو الزهم ، التي تحمي الشعر. بسبب وفرة الغدد الدهنية ، من المهم تنظيف فروة رأسك بشكل كامل. "إذا تراكم الزيت ، فيمكن أن ينتهي بك الحال إلى بصيلات الشعر أو قشرة الشعر المسدودة." هذا هو السبب في أنها توصي بهذا الخط الذي يحتوي على ريجينيبلكس ™ ، وهو مزيج نباتي يحتوي على مستخلص زهرة البرسيم ، وببتيدات البازلاء ، والكركم ، والبرقوق كاكادو ، والجينسنغ لتحفيز فروة الرأس وحماية ضد الكسر. وتضيف: "ابحث عن زيت شجرة الشاي كطريقة طبيعية لعلاج تراكم فروة الرأس".

9-

ALTERNA كافيار مكافحة الشيخوخة السريرية شامبو التكثيف

يوصي مصفف شعر المشاهير أندرو فيتزسيمونز ، الذي يشمل زبائنه كارداشيانس ، هذا الشامبو لأي شخص يهتم بشعر الشعر أو الشعر الهش. "إنه يدعم خفض DHT - وهو مساهم رئيسي في تساقط الشعر - على سطح فروة الرأس ويزيل أيضًا الأوساخ التي تسبب انسداد المسام ، الزهم الزائد ، والمخلفات البيئية ، مما يسمح بصبغة أكثر صحة وأكثر سمكا للظهور" ، كما يقول. "تحتوي الصيغة أيضًا على مُكَثِّف مُكَثِّف للحُبّ الأحمر الأحمر" Clover Densifying Complex لتشجيع شعيرات أكثر كثافة وأكثف طبيعيًا تظهر وتزداد كثافة من الداخل إلى الخارج. "

10-

Kiehl's Magic Elixir Hair Restructure Concentrate

ووفقاً للدكتور فوسكو ، فإن زيت إكليل الجبل قد لفت انتباه علماء الأمراض الجلدية والمتخصصين في فروة الرأس إلى أنه فعال مثل عقار مينوكسيديل المعتمد من قبل إدارة الأغذية والعقاقير. "بضع قطرات في الشامبو أو بلسم أو بلسم أو قناع فعال جدا في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس" ، كما تقول. يمكنك تجربة هذا العلاج قبل الشامبو الذي يحتوي على مزيج من أوراق إكليل الجبل بالإضافة إلى المكونات الطبيعية الأخرى للمساعدة في تعزيز شعر صحي المظهر. ويضيف فيتزسيمونز: "قم بتطبيق هذا المنتج مباشرة على فروة الرأس قبل 10 دقائق من غسل شعرك ، وتدليك فروة رأسك بلطف للمساعدة في تنشيط تدفق الدم".