آبل تدخل عالم الألعاب بآبل آركايد.. فما هذه الخدمة؟

وكالات / سما /

قدمت شركة آبل خدمة مخصصة بالكامل لألعاب الفيديو تحمل اسم “آبل آركايد”، لتدخل بذلك غمار خدمات ألعاب الفيديو، التي بدأت مع إطلاق غوغل خدمة الألعاب السحابية “ستاديا” في وقت سابق هذا الشهر، وإعلان مايكروسوفت عن خدمتها “إكس كلاود”.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "جي كيو" الأميركية في نسختها الفرنسية، عرض الكاتب جيريمي باتريل خمس معلومات عن هذه الخدمة الجديدة.

1- خدمة شاملة سبعة أيام في الأسبوع

خلافا لمنصة غوغل “ستاديا” أو مايكروسوفت “إكس كلاود”؛ فإن آبل أركايد ليست خدمة لبث ألعاب الفيديو، بل هي خدمة اشتراك في ألعاب الفيديو، ويدفع المستخدم اشتراكا للولوج إلى قائمة كاملة من الألعاب التي يمكنه لعبها متى شاء، وتمكّنه هذه الخدمة أيضا من اختبار كل لعبة، التي ستكون قابلة للعب دون الحاجة إلى أن يكون المستخدم متصلا بالإنترنت.

وأكدت آبل أن “الاشتراك يسهّل على المستخدم الولوج إلى كل لعبة على حدة مع جميع الميزات والمحتوى والتحديثات المستقبلية، دون الحاجة إلى أي عملية شراء إضافية”. ويكفي النقر على صفحة “آركايد” المتوفرة على متجر التطبيقات “آب ستور” من أجل الولوج إلى الألعاب. وبحسب آبل، فإن هذه الخدمة ستستقبل تحديثات جديدة بصفة منتظمة.

2- إتاحة أكثر من مئة لعبة

أول خدمة تقدمها آركايد لألعاب الفيديو، بعد الاشتراك طبعا، الولوج إلى قائمة تضم نحو مئة لعبة فيديو “على مستوى عال”. ويموّل جزء كبير من هذه الألعاب من قبل شركة آبل، وهي موقعة من قبل فنانين عالميين مشهورين في عالم ألعاب الفيديو، مثل مصمم سلسلة “فاينل فانتسي” هيرونوبو ساكاغوتشي، وكين وونغ الذي عمل كثيرا على لعبة “مانيومينت فالي”، بالإضافة إلى ويل رايت الذي صمم لعبة “ذا سيمز” ولعبة “سيم سيتي”.

ونقل الكاتب عن آبل قولها إن “هذه الخدمة الجديدة ستعرض ألعابا من عدة شركات عالمية مختصة في ألعاب الفيديو، من أبرزها “أنابورنا إنتراكتيف”، و”بوزا ستوديوز”، و”كرتون نتورك”، و”كلي إنترتينمنت”، و”كونامي”، و”ليغو غروب”، و”سيغا”.

وإذا لم يناسب المستخدم أي نوع من الألعاب التي تسوقها هذه الشركات، سيجد نحو ثلاثمئة ألف لعبة أخرى متوفرة في متجر التطبيقات الخاص بآبل.

3- ألعاب متعددة الأجهزة

ستكون كل ألعاب الفيديو المتاحة على آبل آركايد متاحة للعب على كل منتجات شركة آبل، مثل آبل تي في، وآيباد، وحواسيب ماك، وآيفون. ويمكن أيضا تشغيل جزء من اللعبة عبر جهاز مثل آبل تي في، ثم مواصلة اللعب على جهاز آخر مثل آيباد أو آيفون.

سمح الاشتراك الواحد للعديد من الأشخاص باللعب من المكان ذاته، وهذا ما تؤمنه خدمة آبل أركايد تماما كالمشاركة العائلية عبر آبل ميوزك. وليس ذلك فحسب، بل يمكن أيضا اللعب عبر لوحة غيم باد، وهي خدمة في طور الإعداد.

4- سلاسة دون انقطاع

مثل مشاهدة الأفلام أو المسلسلات على خدمة نتفليكس، فإنه لن يعكر أي شيء سلاسة سير لعبتك على خدمة آبل آركايد. بعبارة أخرى، لن تقاطعك أي إعلانات، وبمجرد انطلاق اللعبة، لن يعكر صفوك شيء، غير أصدقائك أو وقت عملك.

5- السعر والإطلاق في طور الإعداد

لم تعلن آبل بعد سعر الاشتراك في آبل آركايد. ورغم إعلان الشركة توفيرها هذه الخدمة خلال خريف 2019 في نحو 150 دولة، فإنها لم تحدد تاريخ إطلاقها بالضبط. ولا تزال هذه الخدمة الجديدة المخصصة لألعاب الفيديو تحتفظ بالكثير من الألغاز.