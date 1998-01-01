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سلطة النقد تفتتح برنامجا تدريبيا لطلبة من جامعة بيرزيت

الإثنين 01 أبريل 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

افتتح نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا لأكثر من 40 طالبة من جامعة بيرزيت، من تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية والاقتصاد.

ويستمر البرنامج بحسب بيان سلطة النقد، لمدة أربعة أسابيع، يطلع خلالها الطلبة بشكل عملي على أعمال دوائر سلطة النقد.

وقال أبو شحادة إن سلطة النقد تسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الفلسطينية بشكل مستمر من خلال هذه الأنشطة والبرامج التدريبية، لإدراكها أن شريحة الطلبة تعتبر من أهم الفئات في مجتمعنا الفلسطيني لما لها من تأثير في بناء مؤسسات الوطن.

وأشار إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين سلطة النقد وغالبية الجامعات تهدف إلى تمتين العلاقة التعاونية بغرض تعزيز مهارات الطلبة وصقلها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال الجمع بين الجوانب النظرية والعملية في تخصصاتهم.

وأوضح أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الجامعات والمؤسسات الوطنية الأخرى.

#سلطة النقد

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