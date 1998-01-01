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أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ18 والـ17 في الأسر

الإثنين 01 أبريل 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل الأسير علاء الدين توفيق محمد فرحات من مخيم جنين اليوم الاثنين، عامه الـ 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو محكوم مدى الحياة، فيما دخل الأسير عامر محمد مصطفى عبد النبي من بلدة الطيبة غرب جنين عامه الـ 17 في السجون، وهو محكوم 26 عاما.

وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن سلطات الاحتلال ما تزال تحرم عددا من أفراد  الأسيرين من زيارتهما، كما فرضت على الأسيرين عقوبات تعسفية من عزل وحرمان وتنقلات بين السجون كعقاب تعسفي، مشيرا إلى أن والد الأسير فرحات توفي منذ عامين وحرمته من وداعه.  

#سجون الاحتلال

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