اتحاد كرة الطاولة يختتم دورة للحكام المتقدمين في جامعة الاستقلال

رام الله / سما /

اختتم اتحاد كرة الطاولة دورة الحكام المتقدمين، السبت، في جامعة الاستقلال بمحافظة أريحا والأغوار، واستمرت على مدار يومين، وحاضر فيها، علاء ندى، نائل سنقرط، ومحمد سمحة، بمشاركة 32 حكماً.

وأعرب د. ضرغام عبد العزيز، ممثل المركز الأولمبي للتدريب والتطوير عن سعادته بإنجاز الدورة الهادفة الى الارتقاء بالجانب التحكيمي، مشيراً إلى أهمية تنظيم التدريبات وورشات العمل في بناء مجتمع رياضي سليم.

وأشار إلى أن الدورة تعد باكورة أنشطة المركز الأولمبي، الذي استحدث بناء على توجيهات اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، من اجل مساندة الاتحادات في الشق التدريبي.

وشكر إدارة جامعة الاستقلال على استضافة الحدث، وتعاونها مع المركز الأولمبي واتحاد كرة الطاولة، وثمن التزام المشاركين في برنامج الدورة.

وألقى عبد الرحمن قدومي، ممثل جامعة الاستقلال كلمة، رحب فيها باللجنة الأولمبية واتحاد كرة الطاولة.

وأشاد رض0وان الشريف، نائب رئيس الاتحاد، بجهود جامعة الاستقلال واللجنة الأولمبية، في تنظيم الدورة، وشكر عضوي المركز الأولمبي، ضرغام عبد العزيز، وناصر البدرساوي، على متابعتهما فعاليات الدورة.

وتم تكريم سيما صبيح بدرع وسام العطاء الرياضي، نظراً لتعاونها مع اتحاد كرة الطاولة، ولفت الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان وتوزيع الشهادات في وقت لاحق.

في سياق آخر، عقد أعضاء اتحاد كرة الطاولة، رضوان الشريف، أحمد الجوابرة، وعلاء ندى، اجتماعاً مع إدارة جامعة الاستقلال، ناقشوا فيه سبل التعاون في المستقبل.

يشار إلى أن المشاركين في الدورة هم: كمال يامين، سري الهندي، أماني دروزة، معاذ كنعان، معتصم حسن، لبيبة، مراد عويس، رجاء شجاعية، مرح شحادة، منى الناجي، حياة جبارين، بهاء ناصر الدين، جمال عاشور، روضة الشريف، نيفين خراشة، شروق خراشة، عبد الرحيم قدومي، فتحي شقير، عزة زهد، إياد عياد، فايق قيشاوي، سيما صبيح، وعد نجار.