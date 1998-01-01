هلال القدس يتسيد بطولة الاسراء والمعراج

رام الله / سما /

نظم نلدي الموظفين- برج اللقلق بطولة الاشراء والمعراج "النسخة 24" يوم الجمعة الماضي باشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبرعاية عضو النادي مدير كراج حمام ابراهيم حمام وبرعاية اعلامية لشبكة ووكالة بال سبورت ، وتربع على عرش البطولة نادي هلال القدس بعد ان فاز على فريق نادي سلوان الرياضي في المبارة النهائية بهدف نظيف بتوقيع اللاعب زين عبيد .

وكانت البطولة قد انطلقت منذ صباح يوم الجمعة بنظام الخماسي على ارض جمعية برج اللقلق بمشاركة 13 ناديا مقدسيا تنافسوا بروح رياضية وتعاون تام مع الجهة المنظمة مما كان له الاثر الكبير في انجاح البطولة .

الدور التمهيدي

قسمت الفرق المشاركة الى اربع مجموعات جرت مبارياتها حسب نظام نصف الدوري وتاهل بطل وو صيف كل مجموعة الى الدور الثاني والنهائي والذي جرى بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة وكانت نتائجها كما يلي :

المبارة الاولى: فوز فريق الاكاديمية للموهبين على انصار القدس بهدف نظيف .

المبارة الثانية: فوز فريق ام طوبا على المنظم الموظفين برج اللقلق بهدف نظيف

المباراة الثالثة: فوز هلال القدس على ابناء القدس بنتيجة كبيرة بسبعة اهداف مقابل هدفين

المباراة الرابعة: فوز سلوان على جبل المكبر بهدف نظيف .

المربع الذهبي

المباراة الاولى: فوز هلال القدس على الاكاديمية بنتيجة كبيرة بواقع سبعة اهداف نظيفة

المباراة الثانية: فوز سلوان على ام طوبا بهدفين لهدف .

المباراة النهائية

جمعت هلال القدس وسلوان وتمكن لاعب الهلال يزن عبيد من تسجيل هدف الفوز لفريقة هلال القدس بعد مباراة قدم بها الفريقان عرضا جيدا .

التكريم

القى موسى الخرس رئيس الدائرة الرياضية في النادي المنظم كلمة شكر بها الجهات الراعية والمشرفة والفرق ممثلة بادارييها ومدربيها واللاعبين لجهودهم في انجاح البطولة منوها بان معظم اداريي ومدربي الاندية المشاركة قد كان لهم سبق المشاركة في هذة البطولة كلاعبين والتي تنظم منذ 24 عاما دون توقف وكانت اولى انطلاقاتها عام 1995 كما وشكر لاعبي النادي نادي حجازي وراغب ابو اسنينة وعلاء جمجوم الذين بذلوا جهودا مشكورة من حيث التنظيم وقيادة المباريات والتي سارت جميها دون شوائب وشكر جمعية برج اللقلق لتقديمها الضيافة للجميع وفي الختام كرمت الفرق واللاعبين كما يلي:

درع مقدم الى الجهة الراعية بادارة اللاعب وعضو النادي ابراهيم حمام .

هداف البطولة اللاعب بهاء الدباغ هلال القدس

حارس المرمى المميز عيسى عابدين هلال القدس

اللاعب لمميز عدلي حسين نادي ام طوبا

درع المركز الرابع وكاس المركز الثالث .كاس وميداليات لفريق سلوان وصيف البطولة

كاس وميداليات مقدمة الى فارس البطولة نادي هلال القدس .