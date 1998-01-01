نادي بلاطة يوضح تفاصيل إصابة البهداري

رام الله / سما /

كشف نادي مركز بلاطة عن طبيعة إصابة مدافعه عبد اللطيف البهداري, التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام مؤسسة البيرة, ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين.

وتلقى البهداري إصابة قوية في الوجه واليد, وهو ما أثّر عليه خلال المباراة, التي تعرض فيها للطرد بالدقيقة 77.

وأكد نادي بلاطة أن مدافع المنتخب الوطني يحتاج عدة أيام للراحة, لضمان التعافي بالشكل السليم, رغم أنه سيغيب عن الجولة المقبلة للإيقاف.

يشار إلى أن المباراة انتهت بخسارة مركز بلاطة أمام مؤسسة البيرة بهدف نظيف, سجله محمد ناطور في الدقيقة 25.