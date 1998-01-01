مبابي يواصل مطاردة ميسي في سباق الحذاء الذهبي

وكالات / سما /

واصل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مطاردة ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يتربع على صدارة سباق الحذاء الذهبي في الموسم الحالي، رافضاً رفع الراية البيضاء كما فعل معظم المهاجمين في أوروبا.

وعزز ميسي موقعه في صدارة هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيله ثنائية في شباك إسبانيول يوم السبت الماضي، ورفع رصيده إلى 31 هدف، وهو ما ضمن له الابتعاد أيضاً بصدارة الحذاء الذهبي.

وأحرز مبابي هدف فريقه الوحيد في مباراة تولوز يوم أمس الأحد، ورفع رصيده إلى 27 هدف في الدوري الفرنسي، ورغم أن الفارق مع ميسي اتسع إلى 5 أهداف بعد أن كان 4 فقط قبل بداية الجولة، إلا أن حظوظه ما زالت قائمة للفوز بالحذاء الذهبي على عكس جميع اللاعبين الآخرين.

ويحتسب الهدف بنقطتين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإسباني، الإيطالي، الإنجليزي، الألماني والفرنسي)، بينما يتم معادلة الهدف بنقطة ونصف في الدوريات المصنفة ما بين (6-11)، أما بقية الدوريات فيعادل فيها الهدف بنقطة واحدة فقط.

ويحتل فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي، فهو يتربع على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصد 21 هدف، لكنه يبتعد عن مبابي بـ6 أهداف، وعن ميسي بـ10 أهداف، ويمكن القول أن مهمته باتت مستحيلة بتحقيق الجائزة.

ولم ينجح كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في المنافسة على الحذاء الذهبي في الموسم الحالي، حيث يملك 19 هدفاً فقط، وجاءت الإصابة الأخيرة لكي تجعل مهمته أكثر تعقيداً.

وإليكم ترتيب الهدافين في سباق الحذاء الذهبي:

ليونيل ميسي: 31 هدف – 62 نقطة

كيليان مبابي: 27 هدف – 45 نقطة

فابيو كوالياريلا: 21 هدف – 42 نقطة

كريستيانو رونالدو: 19 هدف – 38 نقطة

كريستيوف بيونتيك: 19 هدف – 38 نقطة

دوفان زاباتا : 19 هدف – 38 نقطة

سيرجيو أجويرو: 19 هدف – 38 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي: 19 هدف – 38 نقطة

روبرت سكوف: 24 هدف – 36 نقطة

لويس سواريز: 18 هدف – 36 نقطة