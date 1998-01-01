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موراتا يثبت قيمته مع أتلتيكو مدريد

الإثنين 01 أبريل 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موراتا يثبت قيمته مع أتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

يتألق المهاجم الإسباني ألفارو موراتا خلال النصف الثاني من الموسم الحالي ، تحديداً منذ انتقاله إلى أتلتيكو مدريد قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولم تكن بداية ألفارو موراتا كما هي الآن ، عندما سجل هدفيه تم إلغاؤهما من قبل تقنية الفيديو “فار” في مباراة الديربي أمام ريال مدريد ومن ثم مواجهة يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، لكنها بعد ذلك بدأ بزيارة الشباك.

وتقول صحيفة “آس” الإسبانية أن ألفارو موراتا بدأ بإقناع الجميع بسبب مستواه الرائع ، بعد تسجيله هدفه الرابع مع الفريق خلال مواجهة ديبورتيفو آلافيس.

وسجل موراتا الهدف الثالث من المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكيو مدريد برباعية نظيفة على ألافيس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ولعب موراتا مع أتلتيكو مدريد تسع مباريات حتى الآن ، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفاً لزملائه ، بواقع هدف كل 106 دقيقة.

وتألق موراتا أيضاً بقميص منتخب إسبانيا ، وسجل هدفين في مباراة مالطا الأخيرة ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

#ألفارو موراتا #أتلتيكو مدريد

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