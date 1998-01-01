ساري يرد على جماهير تشيلسي بشكلٍ مستفز

وكالات / سما /

رد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بقوة على الجماهير التي طالبت بإقالته من تدريب تشيلسي ، خلال مباراة كارديف سيتي ،التي أقيمت أمس الأحد.

وحقق تشيلسي فوزاً صعباً على كارديف بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في مباراة جمعتهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، ورددت جماهير “البلوز” عبارات شتم على مسمع ماوريسيو ساري ، وطالبوا إدارة النادي اللندني بإقالته ، لأنهم يعتقدون بأنه لا يعرف ماذا يفعل.

لكن الرد كان قوياً من ساري عقب المباراة ، بقوله “لقد اعتدت على كل ذلك ، أنا أعرف كيف أرد بشكلٍ جيد ، ربما كان عليهم الانتظار حتى نهاية المباراة ، لكن بالنسبة لي هذا الأمر لم يكن مشكلة كبيرة”.

وجائت تلك الانتقادات بسبب نتائج الفريق المتذبذبة ، واحتلاله مركزاً لا يؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأثار ساري الجدل قبل المباراة بدك الثلاثي هودسون أودوي وإدين هازارد ونيجولو كانتي على مقاعد البدلاء.