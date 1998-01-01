فيديو.. بنزيما يقود ريال مدريد لفوز شاق على هويسكا

وكالات / سما /

نجح فريق نادي ريال مدريد في تحقيق فوز صعب جداً على حساب ضيفه، هويسكا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

وكان الميرينجي قد استضاف متذيل جدول الترتيب على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، مدريد لحساب الجولة 29 من الدوري الإسباني.

الفريق الزائر فاجأ اللوس بلانكوس بهدف مبكر جداً عن طريق اللاعب خوان هيرنانديز في الدقيقة الثالثة فقط من عمر المباراة، قبل أن يعادل الساحر الإسباني إيسكو الكفة لمصلحة الفريق الملكي في الدقيقة 25 إثر تمريرة عرضية حريرية.

وتقدم الفريق الأبيض لأول مرة في اللقاء عن طريق لاعب الوسط داني سيبايوس في الدقيقة 62 من ضربة رأسية بعد لعبة جماعية مميزة، ولكن خافيير إيتشيتا استطاع معادلة الكفة لمصلحة هويسكا هذه المرة في الدقيقة 74 من ضربة رأسية أيضاً.

واتجهت المباراة نحو التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، إلا أن كريم بنزيما المهاجم الفرنسي أبى إلا اقتناص النقاط الثلاث من خلال تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 89 من تسديدة جميلة جداً.

ويُعد هذا الانتصار هو الثاني لريال مدريد مع المدير الفني الجديد زين الدين زيدان بعد عودته إلى دكة حامل لقب دوري أبطال أوروبا خلفاً للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الريال إلى النقطة 57 في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني، الجار اللدود، أتلتيكو مدريد.