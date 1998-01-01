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الفيس بوك يحظر نتنياهو لإساءته استخدام الماسنجر

الإثنين 01 أبريل 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفيس بوك يحظر نتنياهو لإساءته استخدام الماسنجر


القدس المحتلة / سما /

أرسلت إدارة الفيس بوك الأسبوع الماضي تحذيرا لهيئة دعاية نتنياهو الانتخابية بسبب مخالفة التعليمات العامة في استخدام المسنجر الخاص بالفيس بوك.

ووفقا للقناة العبرية العاشرة فإن نتنياهو لم يكترث بالتحذير، ولا تزال هيئة دعايته الانتخابية تخالف التعليمات في استخدام ماسنجر الفيس بوك من خلال استغلاله في أغراض الدعاية الفاشية.

هذا وجاءت التحذيرات الجديدة من إدارة الفيس بوك بعد مقطع الفيديو الذي أرسله نتنياهو للمعجبين بصفحته على الفيس عبر الماسنجر والتي هدفت لتشويه زعيمة حزب ميرتس تمار زندبرغ، وتلفيق أكاذيب بأن قائمة كحول لفان تعتزم تعيين زندبرغ وزيرة للتعليم في حال فازت القائمة في الانتخابات المقبلة.

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