  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أحدث استطلاع يظهر تفوق تحالف غانتس على الليكود بزعامة نتنياهو

الإثنين 01 أبريل 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحدث استطلاع يظهر تفوق تحالف غانتس على الليكود بزعامة نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 أظهر أحدث استطلاع أجرته القناة العبرية الثانية، الليلة الماضية، أن حزب "كاحول لافان – أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس يتفوق بفارق أربعة مقاعد على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، فإن تحالف غانتس سيحصد على 32 مقعدا، مقابل 28 لحزب الليكود.

وسيحصد حزب العمل على 8 مقاعد، والجبهة العربية للتغيير على 7 مقاعد، و6 إلى كل من شاس ويهدوت هتوراة، فيما سيحصد حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينيت، وكلنا برئاسة موشيه كحلون، وميرتس، والهوية برئاسة موشيه فيغلين، واتحاد أحزاب اليمين على 5 مقاعد لكل منهم.

فيما سيحصد حزب تحالف الموحدة والتجمع العربي على 4 مقاعد، ومثلها إلى حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان.

ووفقا للاستطلاع، فإن 38% يفضلون بنيامين نتنياهو على بيني غانتس الذي يفضله 36%. ويعتقد 56% أن نتنياهو سيصبح رئيسا للوزراء، مقابل 22% يعتقدون أن غانتس هو الأقرب للمنصب.

وتظهر نتائج الاستطلاع رغم تراجع الليكود، تقدم اليمين على حساب الوسط أو اليسار، ما قد يمنح الأحزاب اليمينية الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة بزعامة الليكود.

الأكثر قراءة اليوم

عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه

صور: شاهد الآلة الجديدة التي يرعب بها الجيش الإسرائيلي المتظاهرين

تقديرات إسرائيلية تزعم : الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق الصواريخ ولهذا تقرر احتواء الموقف

لهذا السبب .. نتنياهو يلغي اجتماع "الكابينت" المقرر يوم الأربعاء المقبل

نتنياهو للرئيس البرازيلي : الجيش منتشر حول غزة واذا لزم سنقوم بعملية عسكرية واسعة

أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة متجها الى تل ابيب

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري يعود إلى غزة نهاية الأسبوع الجاري حاملاً جدولاً زمنياً لتطبيق التفاهمات

كحلون يوقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة

"يديعوت" : هكذا نجحت حماس في تغيير قواعد اللعبة

معبر

تأجيل الحرب لبعد الانتخابات.. "كان" العبرية: اسرائيل ستتخذ تسهيلات اضافية تجاه غزة

العالول

العالول: توقيع حماس لاتفاق تهدئة مقدمة لتمرير صفقة القرن"ولن نقبل أن يتضرر اهلنا بغزة