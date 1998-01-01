أحدث استطلاع يظهر تفوق تحالف غانتس على الليكود بزعامة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أظهر أحدث استطلاع أجرته القناة العبرية الثانية، الليلة الماضية، أن حزب "كاحول لافان – أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس يتفوق بفارق أربعة مقاعد على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، فإن تحالف غانتس سيحصد على 32 مقعدا، مقابل 28 لحزب الليكود.

وسيحصد حزب العمل على 8 مقاعد، والجبهة العربية للتغيير على 7 مقاعد، و6 إلى كل من شاس ويهدوت هتوراة، فيما سيحصد حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينيت، وكلنا برئاسة موشيه كحلون، وميرتس، والهوية برئاسة موشيه فيغلين، واتحاد أحزاب اليمين على 5 مقاعد لكل منهم.

فيما سيحصد حزب تحالف الموحدة والتجمع العربي على 4 مقاعد، ومثلها إلى حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان.

ووفقا للاستطلاع، فإن 38% يفضلون بنيامين نتنياهو على بيني غانتس الذي يفضله 36%. ويعتقد 56% أن نتنياهو سيصبح رئيسا للوزراء، مقابل 22% يعتقدون أن غانتس هو الأقرب للمنصب.

وتظهر نتائج الاستطلاع رغم تراجع الليكود، تقدم اليمين على حساب الوسط أو اليسار، ما قد يمنح الأحزاب اليمينية الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة بزعامة الليكود.