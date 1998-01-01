الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد نضال محمود أبو غازي، والفتى جهاد عماد الطيطي من مخيم العروب، والمواطن أحمد أبو عواد من مخيم الفوار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل الشاب أحمد البايض، ومن بلدة دورا احمد سلامة أبو راس (21عاما)، بعد تفتيش منزليهما.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدتي اذنا والظاهرية، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.