تعرف على أسعار المحروقات خلال شهر نيسان

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك الفلسطيني خلال شهر نيسان 2019، اعتبارا من يوم غد الاثنين، ستكون كما يلي:

الـــمـــحــــروقـــــــات سعر اللتر بالشيكل:

- بنزين 95 : 6.19

بنزين 98 : 6.89

سولار : 4.98

كاز : 4.98

الغاز بالشيكل

اسطوانة 2.5 كلغم 13 شيكل

اسطوانة 5 كلغم 25 شيكل

اسطوانة 12 كلغم 59 شيكل

اسطوانة 48 كلغم 236 شيكل

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.54 شيكل

كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.46 شيكل

خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.

ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.