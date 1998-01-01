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الاحتلال يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

الأحد 31 مارس 2019 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى


القدس المحتلة / سما /

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة تراوحت بين 15 يوما و6 شهور.

وشملت القرارات إبعاد حارس المسجد الأقصى وسام الحشيم، عن الأقصى ومحيطه لمدة 15 يوما، علما أن الاحتلال اعتقله صباحًا عقب فتحه الباب الرئيس لمصلى باب الرحمة في الأقصى المبارك.

 كما سلّم الاحتلال الشاب جهاد ناصر قوس (25 عامًا) قرارا من مركز "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة بالإبعاد الإداري عن الأقصى لمدة 6 شهور، كذلك، أبعد المقدسي يوسف الحواش عن المسجد الأقصى لمدة ثلاثة شهور.

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