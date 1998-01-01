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رغم اطلاق الصواريخ.. "كان" العبرية: اسرائيل ستتخذ خطوات و تسهيلات اضافية تجاه غزة..

الأحد 31 مارس 2019 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم اطلاق الصواريخ.. "كان" العبرية: اسرائيل ستتخذ خطوات و تسهيلات اضافية تجاه غزة..


غزة / سما/

ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الاحد، أن اسرائيل ستتخذ خطوات و تسهيلات اضافية تجاه قطاع غزة، رغم اطلاق الصواريخ  باتجاه مستوطنات الغلاف مساء اليوم.

و قال "جيلي كوهين" من قناة كان العبرية، إنه "على الرغم من إطلاق الصواريخ على "إسرائيل" اليوم، فإنها ستتخذ خطوات إضافية في إطار التسهيلات لقطاع غزة.

وأوضح كوهين، أن "إسرائيل" لن تعلن يشكل رسمي عن هذه التسهيلات، لأنها لا تعترف بذلك رسمياً.

وذكرت القناة العبرية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين قولهم، إن هناك خطوات ستقدم لقطاع غزة تشمل توسيع مساحة الصيد كما سيتم السماح بتحويل أموال إضافية من قطر.

وكانت وسائل اعلام عبرية، قد ذكرت مساء اليوم،  أن صاروخين اطلقا من شمال قطاع غزة وسقطا بالقرب من السياج الامني على حدود القطاع.

وقال موقع مفزاك لايف العبري، إنه تم إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، مشيرا الى أن الصواريخ انفجرت في قطاع غزة بالقرب من السياج ودمرت السياج المحيط. لا توجد خسائر.

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه في أعقاب انطلاق صفارات الإذنار في المجالس الإقليمية لشعار هنيغف وسدوت هنيغف، تم التعرف على صاروخ أطلق من قطاع غزة، والذي لم يعبر إلى "إسرائيل".

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