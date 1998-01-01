  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية: غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى وتنتصر للقدس وكل فلسطين

الأحد 31 مارس 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى وتنتصر للقدس وكل فلسطين


غزة / سما /

أكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، أن الجماهير الفلسطينية التي خرجت أمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة رغم الحشودات الاسرائيلية، جسدت أسمى معاني التحدي والإصرار.

وأضاف هنية خلال زيارة بيت عزاء الشهيد حبيب المصري شمال قطاع غزة:" غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى، وتنتصر للقدس وكل فلسطين، وهي تُعاظم قوتها ليس للدفاع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى الذين يتعرضون لهجمات شرسة تهدف لكسر إرادتهم الصلبة".

وأشار هنية إلى أن أمس الجمعة كان يوما من أيام الوحدة الفلسطينية، والمواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:" شعبنا الفلسطيني الذي انتفض في غزة والضفة وأراضي الشتات رفع الصوت وأعلى علم فلسطين ونادى بأننا شعب لنا قضية ووطن وحقوق ورسالة، وشعب صمم على تحرير الأرض والعودة للوطن".

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف مراحل تطبيق تفاهمات الاحتلال مع الفصائل وهذه أهم بنودها ..

عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه

صور: شاهد الآلة الجديدة التي يرعب بها الجيش الإسرائيلي المتظاهرين

جيش الاحتلال : اطلاق خمسة صواريخ من جنوب قطاع غزة صوب مستوطنات اشكول

مزاعم حول تسهيلات إسرائيلية في قطاع غزة بدءًا من الأحد

لبيد لا يعرف هنية من السنوار !

غزة .. والقادم الأسوأ ...د. عبير عبد الرحمن ثابت

الأخبار الرئيسية

معبر

رغم اطلاق الصواريخ.. "كان" العبرية: اسرائيل ستتخذ خطوات و تسهيلات اضافية تجاه غزة..

العالول

العالول: توقيع حماس لاتفاق تهدئة مقدمة لتمرير صفقة القرن"ولن نقبل أن يتضرر اهلنا بغزة

حماس

والا: حماس نقلت رسالة لـ"إسرائيل" عبر اطلاقها قذيفة صاروخية باتجاه الغلاف مفادها..

الرئيس: حماس لا تريد المصالحة و مقبلون على أيام غاية بالصعوبة وخلال شهر ستعلن دولة بغزة

حرب

نتنياهو للرئيس البرازيلي : الجيش منتشر حول غزة واذا لزم سنقوم بعملية عسكرية واسعة