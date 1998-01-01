هنية: غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى وتنتصر للقدس وكل فلسطين

غزة / سما /

أكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، أن الجماهير الفلسطينية التي خرجت أمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة رغم الحشودات الاسرائيلية، جسدت أسمى معاني التحدي والإصرار.

وأضاف هنية خلال زيارة بيت عزاء الشهيد حبيب المصري شمال قطاع غزة:" غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى، وتنتصر للقدس وكل فلسطين، وهي تُعاظم قوتها ليس للدفاع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى الذين يتعرضون لهجمات شرسة تهدف لكسر إرادتهم الصلبة".

وأشار هنية إلى أن أمس الجمعة كان يوما من أيام الوحدة الفلسطينية، والمواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:" شعبنا الفلسطيني الذي انتفض في غزة والضفة وأراضي الشتات رفع الصوت وأعلى علم فلسطين ونادى بأننا شعب لنا قضية ووطن وحقوق ورسالة، وشعب صمم على تحرير الأرض والعودة للوطن".