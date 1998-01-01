أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر نيسان 2019، اعتبارا من يوم غد الاثنين، ستكون كما يلي:

أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات

الصنف سعر اللتر/شيكل

بنزين 95 - 6.19 شيكل

بنزين 98 - 6.89 شيكل

سولار - 4.98 شيكل

كاز - 4.98 شيكل

ثانياً: الــــغـــــــــاز

الصنف سعر /شيكل

اسطوانة 2.5 كلغم -13شيكل

اسطوانة 5 كلغم - 25 شيكل

اسطوانة 12 كلغم - 59 شيكل

اسطوانة 48 كلغم - 236 شيكل

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.54 شيكل

خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.



ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.