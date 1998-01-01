  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

الأحد 31 مارس 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان


رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر نيسان 2019، اعتبارا من يوم غد الاثنين، ستكون كما يلي:

 

     أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات

الصنف سعر اللتر/شيكل

بنزين 95 - 6.19 شيكل

بنزين 98 - 6.89 شيكل

سولار - 4.98 شيكل

كاز - 4.98 شيكل

     ثانياً: الــــغـــــــــاز

الصنف  سعر /شيكل

اسطوانة 2.5 كلغم -13شيكل

اسطوانة 5 كلغم - 25 شيكل

اسطوانة 12 كلغم - 59 شيكل

اسطوانة 48 كلغم  - 236 شيكل

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.54 شيكل

 خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.


ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف مراحل تطبيق تفاهمات الاحتلال مع الفصائل وهذه أهم بنودها ..

عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه

جيش الاحتلال : اطلاق خمسة صواريخ من جنوب قطاع غزة صوب مستوطنات اشكول

مزاعم حول تسهيلات إسرائيلية في قطاع غزة بدءًا من الأحد

غزة .. والقادم الأسوأ ...د. عبير عبد الرحمن ثابت

لبيد لا يعرف هنية من السنوار !

لهذا السبب .. نتنياهو يلغي اجتماع "الكابينت" المقرر يوم الأربعاء المقبل

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: توقيع حماس لاتفاق تهدئة مقدمة لتمرير صفقة القرن"ولن نقبل أن يتضرر اهلنا بغزة

حماس

والا: حماس نقلت رسالة لـ"إسرائيل" عبر اطلاقها قذيفة صاروخية باتجاه الغلاف مفادها..

الرئيس: حماس لا تريد المصالحة و مقبلون على أيام غاية بالصعوبة وخلال شهر ستعلن دولة بغزة

حرب

نتنياهو للرئيس البرازيلي : الجيش منتشر حول غزة واذا لزم سنقوم بعملية عسكرية واسعة

تقديرات إسرائيلية تزعم : الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق الصواريخ ولهذا تقرر احتواء الموقف