أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

رام الله / سما /
أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر نيسان 2019، اعتبارا من يوم غد الاثنين، ستكون كما يلي:
أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات
الصنف سعر اللتر/شيكل
بنزين 95 - 6.19 شيكل
بنزين 98 - 6.89 شيكل
سولار - 4.98 شيكل
كاز - 4.98 شيكل
ثانياً: الــــغـــــــــاز
الصنف سعر /شيكل
اسطوانة 2.5 كلغم -13شيكل
اسطوانة 5 كلغم - 25 شيكل
اسطوانة 12 كلغم - 59 شيكل
اسطوانة 48 كلغم - 236 شيكل
لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.54 شيكل
خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.
ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.