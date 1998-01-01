بعد يوم من فتح معبري كرم ابو سالم وايرز.. الاحتلال يسمح بتوسيع مساحة الصيد في غزة

غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، توسيع مساحة الصيد البحري في القطاع يوم غد الاثنين.

و قال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، إن الاحتلال يسمح للصيادين بدخول البحر صباح غد مع توسعة الصيد ما بين 6 أميال وحتى 15 ميل، من منطقة الواحة شمال القطاع حتى الحدود المصرية.

بدوره، أوضح زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين الفلسطينيين: أنه "سيتم السماح للصيادين بدخول البحر مع توسيع مساحة الصيد ابتداء من غداالاثنين الساعه 6 صباحا".

ولفت الى ان المسافات البحرية المسموح الصيد بها تختلف من منطقة لاخرى، مبينا " ان مسافة الصيد المعمول بها من شمال قطاع غزة الى الميناء ٦ اميال بحرية ومن الميناء الى وادي غزة ١٢ ميل بحري ومن وادي غزة الى خان يونس ١٥ ميل بحري ومن خان يونس الى رفح ١٢ ميل بحري."

وتأتي خطوة اعادة فتح البحر امام الصيادين بعد يوم من اعادة فتح المعبرين "بيت حانون للافراد "كرم ابو سالم التجاري" وذلك استجابة للتفاهمات بين حماس واسرائيل بالوساطة المصرية لتثبيت التهدئة.