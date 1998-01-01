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العاهل الاردني: لا أمن واستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

الأحد 31 مارس 2019 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني: لا أمن واستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية


تونس /سما/

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال كلمته بالقمة العربية في تونس، اليوم الاحد،  إنه "لا أمن واستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأضاف:  أن "القضية الفلسطينية كانت وستبقى الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي، ونؤكد أن الأساس في التعاطي معها لا بد أن يكون ضمن ثوابتنا العربية".

وأشار العاهل الاردني الى أنه  "لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وتابع:  "أما القدس الشريف وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها من انتهاكات هدفها تغيير تاريخ وهوية المدينة، وانطلاقا من وصايـتـنا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، فإنني أؤكد على أن الأردن مستمـر بـدوره التاريخي في حمايتها والدفاع عنها".

و تناول عاهل الأردن في كلمته التطورات على الساحة العراقية، والأزمة السورية التي أكد على أنه لا بديل عن الحل السياسي فيها.

وبين أنه "ورغم هزيمة داعش في العراق وسوريا، إلا أن خطره لم يـنته بعد، ولا بد من التصدي لهذا الفكر الظلامي بالعمل وفق منهج شمولي على المسارات الأمنية والفكرية والتنموية".

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