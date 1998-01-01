  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المنظمات الأهلية: اعتداءات الاحتلال على مسيرات الارض تؤكد الحاجة للحماية الدولية

الأحد 31 مارس 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنظمات الأهلية: اعتداءات الاحتلال على مسيرات الارض تؤكد الحاجة للحماية الدولية


رام الله / سما /

طالبت شبكة المنظمات الاهلية، اليوم الاحد، بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في فلسطين لا سيما ما جرى من قمع واعتداءات وحشية على المسيرات السلمية التي خرجت لإحياء الذكرى الـ43 ليوم الارض، امس السبت، في الضفة الغربية وقطاع غزة ما ادى الى استشهاد 4 مواطنين، واصابة المئات بينهم اصابات خطيرة.

طالبت الشبكة في بيان صحفي، بتوفير حماية دولية فورية لشعبنا الفلسطيني، وعدم التلكؤ في انفاذ القانون الدولي، والقرارات الدولية بهذا الخصوص.

واشار البيان الى إمعان دولة الاحتلال في مواصلة جرائمها بحق المدنيين العزل في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ما يستوجب العمل فورا على ايجاد آلية دولية واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، ورفع الغطاء عنها حتى تستجيب للقانون الدولي، وتعلن التزامها الصريح بالخضوع للقانون الدولي والدولي الانساني.

وحذر البيان من المخطط الذي يعد بالشراكة مع الولايات المتحدة لفرض السيادة الاحتلالية على المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل اكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية ضمن مخطط واسع النطاق وفي اطار صفقة القرن المزعومة خصوصا بعد توقيع الرئيس الاميركي ترمب قبل عدة ايام على الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكا فضا للقرارات الدولية واستباحة أراضي الغير بالقوة ويأتي في إطار المحاولات الرامية لتغير قواعد العمل القائمة في المنطقة برمتها.

الأكثر قراءة اليوم

عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه

جيش الاحتلال : اطلاق خمسة صواريخ من جنوب قطاع غزة صوب مستوطنات اشكول

العاروري: لا نتوقع من الاحتلال الا الأسوأ و التهدئة ليست مفتوحة وانما هدفها كالتالي..

مزاعم حول تسهيلات إسرائيلية في قطاع غزة بدءًا من الأحد

غزة .. والقادم الأسوأ ...د. عبير عبد الرحمن ثابت

صور: شاهد الآلة الجديدة التي يرعب بها الجيش الإسرائيلي المتظاهرين

لبيد لا يعرف هنية من السنوار !

الأخبار الرئيسية

حماس

والا: حماس نقلت رسالة لـ"إسرائيل" عبر اطلاقها قذيفة صاروخية باتجاه الغلاف مفادها..

الرئيس: حماس لا تريد المصالحة و مقبلون على أيام غاية بالصعوبة وخلال شهر ستعلن دولة بغزة

حرب

نتنياهو للرئيس البرازيلي : الجيش منتشر حول غزة واذا لزم سنقوم بعملية عسكرية واسعة

504373M

كلمة شاملة للرئيس عباس : انطلاق القمة العربية في تونس

تقديرات إسرائيلية تزعم : الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق الصواريخ ولهذا تقرر احتواء الموقف