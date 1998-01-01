الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاحد، أن السفر غدا الاثنين، عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة اضافة الى الحافلات: السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (3/27).

ودعت الداخلية المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف المسافرين