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الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

الأحد 31 مارس 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف


غزة / سما/

ذكرت وسائل اعلام عبري، مساء اليوم الاحد، أن صارخين اطلقا من شمال قطاع غزة وسقطا بالقرب من السياج الامني على حدود القطاع.

وقال موقع مفزاك لايف العبري، إنه تم إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، مشيرا الى أن الصواريخ انفجرت في قطاع غزة بالقرب من السياج ودمرت السياج المحيط. لا توجد خسائر.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه في أعقاب انطلاق صفارات الإذنار في المجالس الإقليمية لشعار هنيغف وسدوت هنيغف، تم التعرف على صاروخ أطلق من قطاع غزة، والذي لم يعبر إلى "إسرائيل".

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