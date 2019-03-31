الشعبية تحدد موقفها من التهدئة والقضايا السياسية الاخرى والحل من نظر الجبهة كالتالي..

غزة / سما /

اصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الاحد، تعميم داخلي لعموم كودارها حددت خلالها موقفها من مختلف القضايا التي تواجه الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة.

وفيما يلي نص التعميم كما وصل وكالة سما الاخبارية:

تعميم داخلي لعموم الكادر صادر عن المكتب السياسي

الرفيقات والرفاق الأعزاء،،،

تحية الأرض والعودة والشهداء،،،

تحية المتجذرين الموحدين في ميادين المواجهة والفداء على امتداد جغرافية وجودنا الفلسطيني، تحية لملح الأرض وشهدائها وجرحاها وأسراها، تحية لجماهير شعبنا وهم يشقون بخطى ثابتة طريق العودة والتحرير.

رفاقنا الأماجد...

حددت الجبهة موقفها من مختلف القضايا انطلاقاً من حساسية اللحظة السياسية ومواجهة الاحتلال والمخططات المشبوهة وما ترتب عليها من تعقيدات سياسية وحياتية ومعيشية، وفي سياق ترابط نضالنا الوطني والاجتماعي والديمقراطي المطلبي سواء عبر خوض جميع أشكال النضال بمها فيها مسيرات العودة أو النضال الداخلي من أجل حماية السلم الأهلي والمجتمعي الذي تعصف به أزمات الفقر والبطالة والتجويع لأهلنا بغزة.

واستناداً لإيمان الجبهة بأن كل مطلب حياتي هو مطلب من متطلبات التحرر الوطني، وانطلاقاً من حقيقة أن جوهر الأزمة التي يعيشها القطاع سياسي، والذي يتعرض لأقصى أنواع الحروب وأشدها وطأة وهي حروب التجويع والحصار والانقسام، واستخدام الحاجات الإنسانية، فإننا نؤكد بأن أقصر الطرق وأكثرها أمناً وأقلها كلفة للحل الجذري للمشكلات الحياتية والمعيشية لأهلنا واحتياجاتهم الإنسانية هي المصالحة واستعادة الوحدة.

ونحن نطالب طرفي الانقسام بالعودة الجادة لتطبيق اتفاقات المصالحة من النقطة التي توقفت عندها، فإنه لا يمكننا أن ندير الظهر لاحتياجات شعبنا ومشكلاته التي تزداد عمقاً واتساعاً في غزة، والتي باتت تهدد سلمه وأمنه الاجتماعي.

وعلى ضوء ذلك فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على التالي:

أ‌. إن التسهيلات الممنوحة لغزة لا تعني بالنسبة لنا قبولاً بالتهدئة التي حددنا موقفنا الثابت والدائم منها.

ب‌. أكدنا سابقاً ونؤكد بأن لا مقايضة على الحقوق بالحقوق، ولا يمكن للجبهة إلا أن تكون إلى جانب شعبنا في نضاله من أجل توفير احتياجاته الإنسانية والتي تشكل مسيرات العودة أحد المداخل لها، طالما أن تلبيتها لا يتم بمقايضتها بأية أثمان سياسية تتعلق بثوابت شعبنا أو وحدته الجغرافية أو السياسية.

ت‌. مسيراتنا مستمرة ونضالنا وكفاحنا باقِ بكلِ أشكاله حتى زوال الاحتلال، فلا تراجع ولا مهادنة ولا مساومة على الحقوق، وإننا نرى في هذه المسيرات جزءاً من مقاومة شعبنا ضد الاحتلال مطلوب منا جميعاً تطويرها وتوسيع دوائر فعلها لتشمل جغرافيا الشتات الفلسطيني والضفة والداخل المحتل. وضرورة مواجهة الأهداف الصهيونية التي تسعى لتحويل حاجات القطاع الإنسانية والمعيشية لأداة ابتزاز سياسي دائم على القطاع وقواه الفلسطينية الحية.

ث‌. ونحن نتابع التسهيلات التي أعلن عنها الوسيط المصري الشقيق، فإننا نؤكد على مقاومتنا الدائمة والمستمرة لأية محاولات إسرائيلية تسعى لجعل هذه التسهيلات بوابة لتمرير مخططات سياسية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو فصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة.

ج‌. مسيرات العودة خارج إطار أي نقاشات أو حوارات أو التزامات تترتب على التسهيلات، وأن التكتيك في تقديم أي شكل من أشكال النضال الفلسطيني تقرر به القوى الوطنية والإسلامية في ضوء اللحظة المحددة.

مع خالص تحياتنا الرفاقية

المكتب السياسي

31/3/2019