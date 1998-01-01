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الرئيس الصيني يتمنى النجاح والتوفيق للقمة العربية

الأحد 31 مارس 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الصيني يتمنى النجاح والتوفيق للقمة العربية


تونس /سما/

 تمنى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، النجاح والتوفيق لأعمال القمة العربية الـ30 التي تستضيفها تونس.

وأكد بينغ في رسالة بعتها الى رئيس الجمهورية التونسية، الرئيس الدوري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، الباجي قايد السبسي، تقدير بلاده لعمل جامعة الدول العربية التي قال انها "تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وتسعى الى حل القضايا الساخنة وتبذل جهودا دؤوبة في سبيل تقوية العالم العربي من خلال التضامن".

وأكد الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي "يدا بيد"، من أجل تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتنفيذ الاعلان التنفيذي الصيني العربي ببناء "الحزام و"الطريق" بما يمنح "آفاقا اجمل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين"، مذكرا بالعلاقات التقليدية الصينية - العربية الضاربة جذورها في اعماق التاريخ .

وأضاف، أن الاتفاقيات المنبثقة عن الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بيكين "يحمل منطلقا تاريخيا جديدا للتعاون الودي بين الجانبين".

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