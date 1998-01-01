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بشكل مفاجئ.. أمير قطر يغادر القمة العربية في تونس

الأحد 31 مارس 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشكل مفاجئ.. أمير قطر يغادر القمة العربية في تونس


تونس /سما/

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاحد، إن أمير قطر الأمير تميم بن حمد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.

وبحسب راديو موزاييك التونسي، فإن الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وانطلقت أعمال الدورة العادية الـ30 للقمة العربية، اليوم، في العاصمة التونسية، وتسلم رئاستها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعا وملفا، أبرزها الرد على الإعلان الأمريكي بشأن الجولان المحتل رغم غياب سوريا عن القمة، وكذا القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا واليمن، ودعم التنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

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