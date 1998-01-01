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"اسرائيل" تحاكم 30 فلسطيني بتهمة مساعدة أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان"

الأحد 31 مارس 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اسرائيل" تحاكم 30 فلسطيني بتهمة مساعدة أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان"


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن النيابة الإسرائيلية قدمت 30 لائحة اتهام ضد فلسطينيين مشتبه بهم في مساعدة منفذ عملية "بركان" أشرف نعالوة.

وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية،  أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل حوالي 60 فلسطينيا من مخيم عسكر بنابلس مشتبه بهم في مساعدة نعالوة، خلال عملية البحث عن الشاب الفلسطيني قبل التمكن من اغتياله بعد شهرين من تنفيذ عملية بركان".

ولفتت الصحيفة العبرية،  إلى أن "لوائح اتهام وجهت إلى نصفهم بتهمة توريد أسلحة وعدم منع وقوع العملية وتعطيل الإجراءات القانونية والمساعدة بعد وقوعها"، مدعية أن "المعتقلين لجأ إليهم أشرف نعالوة خلال شهرين من مطاردته بعد تنفيذ العملية".

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