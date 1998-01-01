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نابلس: انهيارات واغلاق طرق بفعل الأمطار

الأحد 31 مارس 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: انهيارات واغلاق طرق بفعل الأمطار


نابلس / سما /

 تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة نابلس، مساء السبت وفجر الاحد، بانهيارات للصخور والأتربة، وتضرر عدد من السيارات.

وذكر مدير إطفائية بلدية نابلس رامز الدلع أن انهيارات وقعت قرب عمارة سويدان في شارع النجاح القديم، بفعل مياه الأمطار، نتج عنها تضرر بعض المركبات.

وأوضح أن مياه الأمطار جرفت الأتربة والصخور من سفح الجبل، وطمرت قرابة ثماني سيارات بالكامل.

وعملت طواقم الإنقاذ بالإطفائية وقسم الآليات الثقيلة والهندسة وقسم الحركة في بلدية نابلس وشركة أبناء صالح منى، على إزالة الأتربة والصخور، وإعادة فتح الشارع.

كما شهدت العديد من المناطق بالمدينة سيولا وفيضانات بفعل مياه الأمطار والتي تسببت بإغلاق عدة شوارع.

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