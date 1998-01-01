الشرطة تضبط 15 كيلو "هايدرو " في الرام و70 كيس في ابوديس

القدس المحتلة / سما /

كشفت شرطة ضواحي القدس، فجر اليوم الاحد، مخزنا للمخدرات في بلدة الرام وضبطت بداخله 15 كغم من مادة يشتبه انها مادة القنب الهندي المهجن " الهايدرو" معدة وجاهزة للتغليف والترويج .

في عملية ثانية قبضت الشرطة على تاجر مخدرات في بلدة ابو ديس شرق القدس ، وبحوزته 70 كيس من مادة "الهايدرو" .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وبعد متابعة ورصد لعدة ايام لتاجر مخدرات والذي كان يقوم بتجهيز ونقل كميات كبيرة من المخدرات في بلدة الرام شمال القدس المحتلة تمكنت ادارة مكافحة المخدرات بشرطة الضواحي من تحديد مكان المخزن وعلى الفور تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة المحافظة وتم مداهمة بناية غير مأهولة مُحكمة الاغلاق بعد استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة .

واضاف ارزيقات بانه واثناء عملية التفتيش تمكنت القوة من ضبط 15كغم من مادة يشتبه انها مادة القنب الهندي المهجن (هايدرو) كانت معدة ومخبئة وجاهزة للترويج . تم التحفظ عليها وما زال العمل جار لاحضار التاجر الذي لاذا بالفرار قبل وصول القوة .

وشكر ارزيقات كافة المواطنين الذين لا يترددون بالابلاغ عن تحركات تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات.