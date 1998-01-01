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"جوتيريش" يؤكد التمسك بـ"حل الدولتين" ووحدة الأراضي السورية في كلمته بالقمة العربية

الأحد 31 مارس 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جوتيريش" يؤكد التمسك بـ"حل الدولتين" ووحدة الأراضي السورية في كلمته بالقمة العربية


تونس /سما/

 أكد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، اليوم الأحد، في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس، على التمسك بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وقال :"نشدد على ضرورة حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والقدس عاصمة لهما"، لافتا إلى أن "العنف المتواصل في غزة يذكرنا بهشاشة الوضع في المنطقة".

وشدد على دعم وحدة الأراضي السورية، بما فيها هضبة الجولان.

واعتبر أن وحدة العالم العربي هي الضامن لاستقرار المنطقة ومنع التدخلات الخارجية.

ووصف الدعوة لمؤتمر وطني في ليبيا بأنه "مؤشر إيجابي".

كما دعا إلى دعم الجهود الدميقراطية في الجزائر.

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