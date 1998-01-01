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جنين: إحياء ذكرى يوم الأرض بزراعة أشتال الزيتون بمحاذاة جدار الضم

الأحد 31 مارس 2019 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أحيت مديرية تربية جنين، اليوم الأحد، الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد بعنوان "صامدون كشجر الزيتون"، بزراعة أشتال الزيتون بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، بقرية عرانة شرق مدينة جنين.

وقال محافظ جنين اكرم الرجوب: "نحتفل في هذا الشهر المميز بالعديد من المناسبات الوطنية التي جاءت جميعها تعبيرا عن الام، والأرض، والكرامة، لنجدد العهد بتمسكنا بأرضنا مهما حاول الاحتلال بإجراءاته التعسفية التضييق علينا".

 وأكد الرجوب ان رسالة القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تتمثل بضرورة تعزيز ثقافة الانتماء في الفكر والسلوك والأداء في عقول الأجيال القادمة والتمسك بأرض الآباء والأجداد  .

وشكر الرجوب ادارة مدرسة بنات عرانة الأساسية، حيث اقيم الاحتفال، على الجهد الذي  قامت به لإحياء هذه المناسبة الوطنية عبر الفقرات التي قدمها الطلبة لترسيخ مبادئ الثقافة الوطنية وتعزيز روح الانتماء لفلسطين .

بدورها، قالت مديرة المدرسة غانية حماد: في مثل هذا اليوم يحيي شعبنا الفلسطيني ذكرى يوم الأرض الخالد، هذه الذكرى التي تعيد فيها المواطن الفلسطيني التأكيد على طبيعة علاقته المتميزة مع أرضه .

من جانبه، أشار رئيس مجلس قروي عرانة محمد العمري إلى أن يوم الأرض هو عنوان صمود متجدد لشعبنا ليعبر فيه عن جذوره الراسخة ورفضه لسياسة تهويد الأرض .

وأكد  المدير الفني في مديرية تربية جنين هاني دراغمة، ان سياسة  وزارة التربية والتعليم العالي، تتمثل بغرس قيم الوطنية وتعبئتها في نفوس الطلاب من خلال سلسلة من النشاطات والفعاليات المنهجية.

#يوم الأرض #الزيتون

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