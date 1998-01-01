صحيفة ماركا قد تحرم ميسي من الحذاء الذهبي !

وكالات / سما /

أثارت صحيفة ماركا الإسبانية جدلاً واسعاً بعد أن رفضت احتساب هدف برشلونة الأول في شباك إسبانيول باسم ليونيل ميسي، حيث اعتبرته أنه هدف عكسي على اعتبار أن مسار الكرة تغيّر بعد اصطدامها بيفكتور سانشيز.

وانتصر برشلونة بهدفين نظيفين أحرزها ليونيل ميسي وفقاً لتقرير حكم المباراة، لكن صحيفة ماركا احتسبت الهدف الثاني فقط للبرغوث، بينما سجلت الهدف الأول على أنه هدف عكسي من فيكتور سانشيز لاعب إسبانيول.

صحيفة ماركا هي المسؤولة عن منح جائزة “البيتشيتشي” التي تمنح لهداف الدوري الإسباني بنهاية الموسم، لكن هذا لن يؤثر على ميسي الذي يبتعد بفارق 13 هدف عن زميله لويس سواريز صاحب المركز الثاني.

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 31 في الليجا هذا الموسم وفقاً للسجلات الرسمية، لكن بحسب سجلات صحيفة ماركا فإنه يملك 30 هدف فقط، وهذا قد يخلق مشكلة حقيقة فيما يخص جائزة الحذاء الذهبي.

وتمنح جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبي، وتقدم الجائزة من منظمة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية، وتكمن المشكلة في أن صحيفة ماركا هي ممثلة إسبانيا في هذه الجائزة.

موقف ميسي مع الحذاء الذهبي مختلف عن البيتشيتشي، لأن هناك من ينافسه على الجائزة وهو كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي أحرز 26 هدفاً في الدوري الفرنسي حتى الآن، وفي حال تساوي اللاعبين بعدد الأهداف في نهاية الموسم، فإن الجائزة سوف تذهب للمهاجم الفرنسي وفقاً لما أكدته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخالف فيها صحيفة ماركا السجلات الرسمية، فحتى اليوم، ما زالت ترصد في سجلاتها أن كريستيانو رونالدو يملك 451 هدف مع ريال مدريد، رغم أن جميع المصادر الأخرى تؤكد أن الدون يملك 450 هدف.

ويعود سبب هذا الخلاف إلى الهدف الذي أحرزه رونالدو من ركلة حرة في شباك ريال سوسيداد موسم 2011-2012 وتم احتسابه باسم المدافع البرتغالي بيبي بعد أن غير مسار الكرة قبل دخولها إلى الشباك، وإلى اليوم تصّر الصحيفة المدريدية أن كريستيانو هو صاحب الهدف.