النجمة اللبناني يؤكد انسحابه من لقاء هلال القدس

رام الله / سما /

أعلن أسعد صقال رئيس نادي النجمة اللبناني، انسحاب فريقه رسميا من مباراته أمام هلال القدس الفلسطيني، ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد صقال في تصريحات صحافية، أنه أرسل خطابا رسميا للاتحاد الآسيوي يبرر فيه أسباب انسحابه, التي تعود لأمور تتعلق بالدولة اللبنانية ومنع مواطنيها لزيارة الأراضي المحتلة.

وقال: "كنا نتمنى تسهيل بعض الأمور من الطرف الفلسطيني, حيث وجدنا أنفسنا أمام خيار الانسحاب إيمانا منا بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني وانتظارنا عبر الحدود والمعابر المشغلة من قبل الاحتلال".

يشار إلى أن النجمة يتذيل ترتيب المجموعة الأولى دون نقاط, بينما يحتل هلال القدس المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.