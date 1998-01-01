السفير شامية يستقبل المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط

رام الله / سما /

استقبل مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا السفير د. مازن شامية، اليوم الأحد، في مقر الوزارة في مدينة رام الله المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط السفير قونغ شياو شنغ.

من جانبه، رحب السفير شامية بالمبعوث الصيني ونقل تحيات فخامة السيد الرئيس محمود عباس ومعالي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى جمهورية الصين الشعبية، وأكد على أهمية ومتانة العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وتقدير دولة فلسطين لدور الحكومة الصينية في تقديم الدعم المادي واللوجستي لقيادة فلسطين لمجموعة الـ 77والصين.

كما واستعرض شامية الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي والخارجي وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومعاناة أهلنا في قطاع غزة جرّاء الحصار، والممارسات الاسرائيلية اليومية بحق شعبنا ومقدساتنا وأرضنا.

وناقش الطرفان التطورات السياسية المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصةً في ظل إجراءات الإدارة الأمريكية المتمثلة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وفي ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تنص على أن الجولان أرض عربية محتلة.

وفي سياق الحديث، تم التطرق الى ما يسمى "صفقة القرن"، حيث أكد شامية على الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لها، وأنَّ الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ويعولون على أنفسهم وعلى الأمة العربية والعالم الإسلامي والعالم الحر الرافض لمنطق الاستقواء الأمريكي.

كما وأكد السفير شامية على أهمية انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين في تونس رغم ما تشوبه الحالة العربية من تعقيدات، إلا أن القضية الفلسطينية حاضرة على رأس أولويات أعمالها بالإضافة الى قضايا أخرى مثل الرفض العربي للقرار الأمريكي المتعلق بالجولان المحتل، والموضوع السوري والليبي واليمني وغيرها من القضايا التي تشغل الأمة العربية.

وفيما يتعلق بالطرح الصيني حول تفعيل مبعوثي مجموعة البريكس في الملف الفلسطيني، أكد شامية على ترحيب فلسطين لهذا الطرح والذي سيُضفي نوعاً من التوازن في ظل فقدان الطرف الأمريكي لحيادته وتوازنه تجاه القضية الفلسطينية.



بدوره أكد المبعوث الصيني على موقف القيادة الصينية الداعم والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والرافض للممارسات الإسرائيلية وسياسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، مشدداً أيضاً على موقف بلاده المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما وأكد على استمرار جمهورية الصين الشعبية بتقديم الدعم المالي والتنموي لفلسطين، خاصة في ظل إنشاء الوكالة الصينية الوطنية للتعاون الإنمائي والمختصة في تنسيق المساعدات الصينية. كما ودعا المبعوث الصيني الجانب الفلسطيني لإجراء مباحثات معمقة مع الجانب الصيني في سبيل تعزيز فرص التنمية والتعاون بين الجانبين.