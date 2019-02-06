التجمع الوطني: 41 شهيدا منذ مطلع العام الجاري

رام الله / سما /

قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إن 41 شهيدا، ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري 2019.

وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، في التقرير الربعي الأول للعام 2019، إن من بين الشهداء 24 من المحافظات الجنوبية، و17 من المحافظات الشمالية.

وأضاف ان من بين الشهداء الـ41 شهيدتان، و12 شهيداً (أقل من 18 عاما)، وان أصغر الشهداء سناً، هو الشهيد مجاهد عصام أبو عمشة (13 عاما) من مخيم جباليا في غزة، وأكبرهم سناً الشهيد فارس محمد احمد بارود (51 عاما) من مخيم الشــــاطئ في غزة، الذي استشهد في سجون الاحتلال بتاريخ 6/2/2019.

ولفت صبيحات إلى ان عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام، بلغ سبعة جثامين، ليرتفع العدد الاجمالي 266 جثمانا.