نتنياهو للرئيس البرازيلي : الجيش منتشر حول غزة واذا لزم سنقوم بعملية عسكرية واسعة

القدس المحتلة / سما /

استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في مطار بن غوريون.

وقال نتنياهو خلال الاستقبال وفق القناة 13 العبرية: "سيدي الرئيس لقد أتيت إلى إسرائيل في فترة متوترة ولذا أصدرت تعليمات بانتشار قوات الجيش حول قطاع غزة بما في ذلك الدبابات والقوات البرية والجوية".

وأضاف: "نحن مستعدون لأي سيناريو، وإذا تطلب الأمر أن نقوم بعملية عسكرية واسعة سنفعل كل ما هو ضروري من أجل أمن إسرائيل".

وخاطب نتنياهو الرئيس البرازيلي بالقول: "لقد أعجبت بإخلاصك العميق للشعب البرازيلي وبرغبتك القوية في تعزيز العلاقة بين إسرائيل والبرازيل، صديقي الرئيس نحن نصنع التاريخ معاً".