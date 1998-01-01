الاحتلال يعتقل حارسا والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، اليوم الأحد، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك من أمام مصلى باب الرحمة. بعد فتحه باب المصلى من داخل المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية ، بأنه تم اعتقال الحارس وسام الحشيم، وذلك بعد فتحه باب المصلى من داخل المسجد الأقصى، واقتادته الى أحد مراكزها في القدس القديمة، للتحقيق معه.

وكانت مجموعات من المستوطنين قد استأنفت اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى صباح اليوم من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، ونفذت جولات سريعة قبل مغادرتها من جهة باب السلسلة.