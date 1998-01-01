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الرئيس البرازيلي يصل اسرائيل

الأحد 31 مارس 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي يصل اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

وصل الرئيس البرازيلي اليميني الشعبوي، جايير بولسونارو صباح اليوم الأحد، تل ابيب  في زيارة رسميّة يلتقي خلالها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ورغم أن الزيارة فقدت كثيرًا من زخمها الذي روّج له نتنياهو ومقرّبوه، بتراجع بولسونارو عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، لصالح فتح مكتب تجاري، إلا أنّ اختياره تل أبيب في ثاني محطّة خارجيّة له بعد الولايات المتحدة الأميركيّة، يشير إلى تحوّل في سياسة البلد العملاق الذي امتاز منذ مطلع القرن الجاري بدعمه المواقف الفلسطينيّة.

ويرافق بولسونارو وفد كبير من المسؤولين البرازيليين، أبرزهم وزراء الخارجية والدفاع والتحديث والزراعة والبنى التحتيّة، بالإضافة إلى زوجته ونجله، وعشرات رجال الأعمال والنواب، بالإضافة إلى رئيس جهاز الشرطة البرازيلي، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

ويعتزم الوفد البرازيلي خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيّات تكنولوجيّة وأمنيّة، خصوصا في مجالات الأمن الداخلي، منها شراء طائرات إسرائيليّة مسيّرة وأخرى بدون طيّار متطّورة لاستخدام الشرطة، تملك القدرة على تحديد الوجوه وربط المعلومات ومطارة المشتبهين، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين.

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