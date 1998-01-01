طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق.. "تجنب الأخطاء"

وكالات / سما /

معرفة الرجل طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق بشكل صحيح ومثالي يؤثر إيجابيا وبشكل رائع للغاية على جاذبية طلة الرجل ومظهره الخارجي، خصوصاً لمتبعي الطلة الكلاسيكية الرسمية من الرجال.

ولتنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق العديد من القواعد والأصول، وإذا كنت من الرجال محبي الطلة الكلاسيكية الرجالية فإن التقرير التالي سوف يسلط الضوء على طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق بشكل يضمن لك الأناقة والتكامل عند ارتداء مختلف ألوان القمصان الرجالية المعززة بربطات العنق.

1-ربطات العنق والقميص الأبيض

لا يستغني أي رجل عن القمصان البيضاء، فهي تعد الأكثر انتشاراً وتواجداً داخل خزائن ملابس جميع الرجال على سطح الأرض تقريباً، فتلك القمصان هي أساس الطلة الكلاسيكية الرجالية سواء فيما يخص ارتداءها تحت البدل الرجالية أو بشكل منفرد.

وبالنسبة لطريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق الأكثر مثالية مع القمصان الرجالية البيضاء ينصح خبراء الأناقة والموضة دائماً بالاعتماد على تكامل اللون الأبيض مع جميع الألوان تقريباً بتنوع استخدام ربطات العنق الملونة ذات النقوشات والتطريزات المختلفة وخاصة تلك التي تميل إلى الألوان الداكنة مثل اللون القرمزي الداكن، والأخضر الزيتي والكحلي ودرحات الألوان الرمادية الداكنة.

2-ربطات العنق والقميص الأزرق

بجانب اللون الأبيض سوف تظل القمصان الزرقاء الرجالية بمختلف درجاتها من بين الأكثر تداولاً بين الرجال من معتمدي الطلة الكلاسيكية الرسمية سواء داخل بيئات العمل الرسمية واجتماعها، أو حتى خلال المناسبات الاجتماعية الهامة وبشكل عام تعتبر القمصان الزرقاء فرصة رائعة لإظهار الرجال براعتهم في إظهار أذواقهم الرائعة الخاصة بتناسق ومطابق الألوان.

لذلك تعتبر طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق الخاصة بالقمصان الزرقاء بمختلف درجات ألوانها مرنة وواسعة الاختيارات وليست مملة على الإطلاق، فألوان مثل الأصفر والأحمر البورجوندي (العنابي)، أو الوردي بجانب اللون الأخضر الداكن من أبرز وأكثر اختيارات ألوان ربطات العنق أناقةً وتكاملاً مع القصمان الرجالية الزرقاء.

وبالطبع يستطيع الرجال الاختيار بين ربطات العنق بحرية بين ربطات العنق الملونة التي تحتوي على التطريزات والنقوشات الأنيقة، وبين تلك التي تحتوي على الألوان الخالصة دون أي نقوشات.

3-ربطات العنق والقميص الوردي

اللون الوردي من الألوان التي قد يشعر بعض الرجال خلال ارتدائها بالارتباك، فيما يتعلق بمسألة اختيار ألوان ربطات العنق التي تتناغم وتتكامل مع درجات اللون الوردي المختلفة للقمصان الرجالي، ولهذا يجب أن ترتكز اختيارات الرجل لربطات العنق عند ارتداء القمصان الوردية على تلك الأنواع ذات الألوان البنفجسية والأرجوانية بجانب الزرقاء وحتى الخضراء الزيتية الداكنة فتلك الألوان تضيف الكثير من العمق والثقل للقمصان الكلاسيكية الرجالية ذات الألوان الوردية المشرقة.

والحقيقة أن اتخاذ الرجل قراراً باعتماد القمصان الوردية خطوة يراها جميع خبراء الموضة والأناقة الرجالية جريئة ورائعة بلا شك خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتواجد داخل بيئة العمل.

4-ربطات العنق والقميص الأسود

في الحقيقة طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق مع القمصان الرجالية الكلاسيكية السوداء، ليست صعبة كما يُعتقد، وذلك لأن اللون الأسود أنيق بما يكفي لدرجة يفضل فيها دائماً الابتعاد عن ارتداء ربطات العنق بجميع ألوانها عند اعتماد أحد القمصان السوداء الكلاسيكية.

فعلى الرغم من أن معظم الألوان تتماشى مع اللون الأسود، ولكن هذه القاعدة لا يفضل أن تطبق عندما يتعلق الأمر بارتداء القمصان السوداء الكلاسيكية، ولعل ربطات العنق ذات اللون الأسود المماثلة لدرجة لون القميص هي الأفضل والأكثر تناغماً، ولكن عند حضور المناسبات الاجتماعية الرسمية الليلية أو السهرات الرسمية وليس داخل بيئة العمل.

5-ربطات العنق والقميص المقلم

معرفة طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق هامة للغاية لأن أي هفوة صغيرة في اعتماد ربطة العنق عند ارتداء القمصان المقلمة بمختلف أنماطها قد تؤدي إلى إفساد مظهر الخارجي بشكل كامل.

لذلك وبالنسبة لربطات العنق المقلمة يجب أن يراعي الرجل أن تكون الخطوط المتواجدة في ربطات العنق غير مماثلة لتلك المتواجدة على القيمص، فعلى سبيل المثال يجب أن تكون خطوط ربطات العنق المقلمة أكبر أو أصغر من تلك المتواجدة على القميص، كما يجب أن تكون اتجاهات الخطوط مختلفة وليست متشابهة مثل أن تكون مائلة وذلك لتحقيق التباين الأنيق بين تقليمات الخطوط المختلفة لكل من القمصان وربطات العنق.

وبالتأكيد تعد ربطات العنق المرقطة، أو التي تحتوي على تطريزات ونقوشات مختلفة أخرى مثالية ورائعة للغاية مع القمصان الرجالية المقلمة.

6-ربطات العنق وقميص الكاروهات

ربطات العنق المرقطة أو المنقوشة، وحتى الأنواع المقلمة من ربطات العنق تتماشى بشكل أكثر من رائع ومثالي مع القمصان الرجالية التي تحتوي على نقوشات مربعة، أو كما يطلق عليها الكاروهات بغض النظر عن حجم تلك المربعات.

ولكن يجب الانتباه إلى طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق الخاصة بالقمصان الكاروهات، وربطات العنق التي تحتوي أيضاً على تطريزات ونقوشات مربعة؛ حيث يجب أن لا تتماثل حجم تلك المربعات أو الكاروهات المتواجدة في كل من ربطة العنق والقمصان تماماً، كما هي الحال بالنسبة للقمصان وربطات العنق المقلمة.