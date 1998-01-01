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لهذا السبب .. نتنياهو يلغي اجتماع "الكابينت" المقرر يوم الأربعاء المقبل

الأحد 31 مارس 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. نتنياهو يلغي اجتماع "الكابينت" المقرر يوم الأربعاء المقبل


القدس المحتلة / سما /

قرر مكتب نتنياهو اليوم الأحد، إلغاء اجتماع المجلس الأمني السياسي المصغر "الكابينت" المقرر عقده الأربعاء المقبل.

ويأتي إلغاء الاجتماع بعد أن طالب وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت بإجبار نتنياهو على عقد جلسة للكابينت اليوم لمناقشة الوضع في غزة.

وقال بينت أمس إنه سيرفض هو ووزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد الاتفاقات مع حماس.

وأوضحت القناة 13 العبرية أنه على  خلفية طلب بينيت إلى المستشار القانوني حول تعجيل اجتماع الكابينت، ألغى مكتب نتنياهو اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر ​​المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.

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