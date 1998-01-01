  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

عشاء من الذهب عيار 24

الأحد 31 مارس 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشاء من الذهب عيار 24


وكالات / سما /

حظي 20 شخصا بوجبات عشاء مغطاة بأوراق من الذهب الخالص عيار 24 قيراط، قامت بإعدادها الفنانة الفرنسية فريدريك ليسيرف، بالتعاون مع فنانين آخرين، داخل إحدى القاعات الفنية في باريس.

وجاء تنظيم ليسيرف لهذا العشاء، مع تييري تيسييه وفيكتوريا زونغ، المشرفان على قاعة فانيتيز الفنية في باريس، في إطار "عمل فني يهدف لإظهار أهمية الذهب في الفن المعاصر، وانتقاد ما يحدث في أسواق الذهب".

لكن قائمة الطعام ذاتها كانت بسيطة، إذ كانت تتألف من دجاج مشوي، وبيض مسلوق، ورقائق من الخضراوات طليت بالذهب، بالإضافة إلى حلوى مغطاة بالذهب.

وقالت ليسيرف إن سعر رقاقة الذهب الواحدة، التي تغطي الأطعمة بلغ 2.5 يورو، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت، وهي التي بدأت في إعداد وتقديم وجبات العشاء الذهبية منذ عام 2004، أنها تهتم بشكل خاص بفكرة سرعة زوال الأعمال الفنية، التي تبدعها، مشيرة إلى أنه لن يتبقى شيئا مما تصنعه "سوى الخبرة".

وبلغت تكلفة وجبة العشاء لكل شخص 40 يورو، وبيعت خلال 3 أيام.

#عشاء

الأكثر قراءة اليوم

العاروري: لا نتوقع من الاحتلال الا الأسوأ و التهدئة ليست مفتوحة وانما هدفها كالتالي..

جيش الاحتلال : اطلاق خمسة صواريخ من جنوب قطاع غزة صوب مستوطنات اشكول

غزة .. والقادم الأسوأ ...د. عبير عبد الرحمن ثابت

بينت وشاكيد: يجب على السنوار أن يودع العالم وسنصوت ضد اتفاق التهدئة

ليبرمان: "إسرائيل" ستحول 40 مليون دولار لحماس وهذا عار

السيسي تدخل لضم هرتسوغ لائتلاف نتنياهو مقابل مؤتمر إقليمي

عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه

الأخبار الرئيسية

حرب

نتنياهو للرئيس البرازيلي : الجيش منتشر حول غزة واذا لزم سنقوم بعملية عسكرية واسعة

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة متجها الى تل ابيب

تقديرات إسرائيلية تزعم : الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق الصواريخ ولهذا تقرر احتواء الموقف

الاعلام العبري يكشف مراحل تطبيق تفاهمات الاحتلال مع الفصائل وهذه أهم بنودها ..

مزاعم حول تسهيلات إسرائيلية في قطاع غزة بدءًا من الأحد