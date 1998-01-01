عشاء من الذهب عيار 24

وكالات / سما /

حظي 20 شخصا بوجبات عشاء مغطاة بأوراق من الذهب الخالص عيار 24 قيراط، قامت بإعدادها الفنانة الفرنسية فريدريك ليسيرف، بالتعاون مع فنانين آخرين، داخل إحدى القاعات الفنية في باريس.

وجاء تنظيم ليسيرف لهذا العشاء، مع تييري تيسييه وفيكتوريا زونغ، المشرفان على قاعة فانيتيز الفنية في باريس، في إطار "عمل فني يهدف لإظهار أهمية الذهب في الفن المعاصر، وانتقاد ما يحدث في أسواق الذهب".

لكن قائمة الطعام ذاتها كانت بسيطة، إذ كانت تتألف من دجاج مشوي، وبيض مسلوق، ورقائق من الخضراوات طليت بالذهب، بالإضافة إلى حلوى مغطاة بالذهب.

وقالت ليسيرف إن سعر رقاقة الذهب الواحدة، التي تغطي الأطعمة بلغ 2.5 يورو، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت، وهي التي بدأت في إعداد وتقديم وجبات العشاء الذهبية منذ عام 2004، أنها تهتم بشكل خاص بفكرة سرعة زوال الأعمال الفنية، التي تبدعها، مشيرة إلى أنه لن يتبقى شيئا مما تصنعه "سوى الخبرة".

وبلغت تكلفة وجبة العشاء لكل شخص 40 يورو، وبيعت خلال 3 أيام.