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فيديو... "فأر" ينجو من أنياب أفعى بحركة "كونغ فو"

الأحد 31 مارس 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... "فأر" ينجو من أنياب أفعى بحركة "كونغ فو"


وكالات / سما /

رصدت لقطات مذهلة لحظة هرب فأر الكنغر من أنياب أفعى قاتلة بحركات دفاعية مثيرة للدهشة.

وأظهر فريق من الباحثين كيفية إحباط فأر صحراوي صغير، أطلق عليه اسم "فأر النينجا" بسبب حركات "الكونغ فو" القتالية، لهجمات الثعابين والأفاعي بشكل متكرر، بأسلوب دفاعي سريع.

وتمكن الباحثون من التقاط لحظة هروب فأر من الأفعى المجلجلة، التي تضرب فريستها في أقل من 100 ميللي ثانية، أي أسرع من رمشة العين.

وأصيب العلماء بالحيرة حول قدرة الفئران على الدفاع عن نفسها، ولكن أحدث اللقطات المذهلة تكشف عن قيام القوارض بركلة يمكنها إبعاد الأفعى في الهواء.

وتعاون باحثون من جامعات: كاليفورنيا "Riverside" وولاية سان دييغو وديفيس، لاكتشاف خفايا الإمكانات الدفاعية الرائعة لدى القوارض، باستخدام أحدث الكاميرات عالية السرعة.

وبعد إعداد سلسلة من كاميرات الرؤية الليلية في الصحراء، اكتشفوا أن القوارض تقوم بركل خصومها من خلال رد فعل نموذجي، بسرعة نحو 70 مللي ثانية.

ونُشرت الدراسات في علم البيئة الوظيفية والمجلة البيولوجية لجمعية "لينيا".

#أفعى

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